Jovanotti sceglie il green food Partnership con i Vaiani per il tour

Un sound a tutto sapore. Al Teatro lirico Gaber a Milano Lorenzoha presentato in anteprima le date del suo prossimo"Pala Jova", andando a consolidare lacon la famigliache seguirà l’artista per la partenell’area hospitality dei concerti. Un sodalizio che si rinnova vista la particolare attenzione del cantante alla sostenibilità che trova espressione appunto nella produzione dell’azienda agricola a San Quirico di Moriano dove Marco e Davidtraggono la materia prima per i propri ristoranti di Forte dei Marmi: tra l’altro il Bistrot lo scorso anno, oltre alla stella Michelin, si è visto riconoscere la stella ’verde’ proprio per l’approccio ambientale della cucina. Era il 19 novembre 2021 quando fu avviato il sodalizio con il cantante, in occasione della conferenza stampa di presentazione del “Jova Beach Party”, ilsulle spiagge dell’artista; poi a settembre 2022, in occasione del concerto sulla spiaggia di Viareggio e, per la terza volta, è stato il team guidato dall’executive chef Andrea Mattei (a capo di tutto il progetto gastronomico del gruppo) ad allietare ospiti, giornalisti, influencer e sponsor alla conferenza stampa milanese per l’avvio del2025.