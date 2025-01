Gqitalia.it - John Turturro ha deciso di fare le cose sul serio con Zegna

ha vestitoin occasione dei quarti di finale della coppa NBA un paio di settimane fa; poi l'attore, regista e sceneggiatore statunitense con cittadinanza italiana è comparso, a sorpresa, sulla passerella dello show diin occasione della Milano Fashion Week. Sfilava insieme ad altri modelli su colline erbose che hanno fatto da set allo show, indossando dei pantaloni larghi, un maglione con scollo a V portato sopra due camicie a righe abbottonate, ma nemmeno troppo, sotto un cappotto di tweed con collo in pelliccia. «It was very exciting, and my first time», ci ha scritto lo stessovia mail. Il rapporto dell'attore di Severance attualmente in onda su Apple TV+ conrisale almeno allo scorso agosto, quando ha partecipato a una cena per il marchio di lusso italiano durante la New York Fashion Week, e da allora sembra sia stato un increscendo.