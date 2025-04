Calcio Serie D Vigor Senigallia il pari è sufficiente per salvarsi

Senigallia, 27 aprile 2025 – La Vigor Senigallia raggiunge la matematica: è salvezza, è ancora Serie D. Pareggio pirotecnico al Bianchelli contro un Fossombrone coriaceo.Termina 2-2 e il punto conquistato pesa quanto un macigno per il campionato dei rossoblù, trascinati dai loro tifosi nell’ultimo appuntamento casalingo della stagione.Tifosi che ritrovano e riabbracciano anche “Giacco”, storico tifoso salutato da uno striscione per la fine della diffida.Ininfluente, ai fini della graduatoria, la restante giornata prevista domenica prossima nella capitale, sul campo del Roma City.Momento toccante prima del fischio d’inizio, con un minuto di silenzio in ricordo di Papa Francesco e del nonno di Sergio Gonzalez, scomparso nelle ore scorse: condoglianze allo spagnolo. Leggi su .com Finisce 2-2 con la Forsempronese che spera sempre più nei play-off.Giunchetti perde momentaneamente conoscenza dopo duro scontro con Subissati e viene portato in ospedale per accertamenti, 27 aprile 2025 – Laraggiunge la matematica: è salvezza, è ancoraD. Pareggio pirotecnico al Bianchelli contro un Fossombrone coriaceo.Termina 2-2 e il punto conquistato pesa quanto un macigno per il campionato dei rossoblù, trascinati dai loro tifosi nell’ultimo appuntamento casalingo della stagione.Tifosi che ritrovano e riabbracciano anche “Giacco”, storico tifoso salutato da uno striscione per la fine della diffida.Ininfluente, ai fini della graduatoria, la restante giornata prevista domenica prossima nella capitale, sul campo del Roma City.Momento toccante prima del fischio d’inizio, con un minuto di silenzio in ricordo di Papa Francesco e del nonno di Sergio Gonzalez, scomparso nelle ore scorse: condoglianze allo spagnolo.

