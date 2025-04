Ascoli la Questura smentisce la panetteria rossa

Ascoli. Per una giornata intera ha svegliato il Pd, i partigiani, la sinistra affamata e tutto quel che si mobilita di 25 aprile per gridare alla repressione, salvo poi scoprire che la polizia della città marchigiana non le ha fatto proprio nulla. Lorenza Roiati deve essere una tipo la Morani, che ha bisogno ogni giorno di descrivere il nemico sui social e ogni tanto litiga pure con se stessa. Ebbene, la panettiera di Ascoli non rischia la galera, non prenderà una multa, non sarà rinchiusa a Ventotene, ma continuerà ad impastare pane che lei chiama antifascista, a spregio della clientela di una città che magari se ne frega (ops). La vicenda è diventata nota su giornali e web. Nel fatidico 80esimo, Ascoli si è svegliata e al posto dell’invasore si è trovata il forno della Roiati agghindato con lo striscione “25 aprile buono come il pane, bello come l’antifascismo”. Liberoquotidiano.it - Ascoli, la Questura smentisce la panetteria "rossa" Leggi su Liberoquotidiano.it Povera Lorenza, fornara martire di. Per una giornata intera ha svegliato il Pd, i partigiani, la sinistra affamata e tutto quel che si mobilita di 25 aprile per gridare alla repressione, salvo poi scoprire che la polizia della città marchigiana non le ha fatto proprio nulla. Lorenza Roiati deve essere una tipo la Morani, che ha bisogno ogni giorno di descrivere il nemico sui social e ogni tanto litiga pure con se stessa. Ebbene, la panettiera dinon rischia la galera, non prenderà una multa, non sarà rinchiusa a Ventotene, ma continuerà ad impastare pane che lei chiama antifascista, a spregio della clientela di una città che magari se ne frega (ops). La vicenda è diventata nota su giornali e web. Nel fatidico 80esimo,si è svegliata e al posto dell’invasore si è trovata il forno della Roiati agghindato con lo striscione “25 aprile buono come il pane, bello come l’antifascismo”.

Cosa riportano altre fonti

"Fedez fa ammonire Corona". Ma la questura smentisce: cosa è successo - Smentita la notizia secondo cui il rapper si sarebbe lamentato di sentirsi "perseguitato" dall'ex fotografo dei vip 🔗ilgiornale.it

Ascoli, striscioni contro panetteria antifascista: il sindaco condanna ma difende la Polizia - Prosegue la polemica legata alle celebrazioni del 25 aprile ad Ascoli Piceno, scoppiate dopo un controllo da parte degli agenti della Questura e della Polizia locale alla panetteria ‘L’Assalto ai Forni’ che aveva esposto uno striscione antifascista. Lo striscione riportava la frase ‘25 Aprile: buono come il pane, bello come l’antifascismo‘, e ha visto per due volte l’interessamento da parte delle forze dell’ordine. 🔗lapresse.it

25 aprile, striscione antifascista in panetteria ad Ascoli: polizia identifica titolare - Ad Ascoli Piceno e a Orbetello il 25 aprile si è celebrato tra manifestazioni e verifiche da parte delle forze dell'ordine. In due contesti diversi, iniziative legate alla Festa della Liberazione hanno portato a controlli e a una sanzione amministrativa. (25 APRILE LE NEWS IN DIRETTA) 🔗tg24.sky.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ascoli, la Questura smentisce la panetteria rossa | .it; Striscioni contro la fornaia, la condanna del sindaco di Ascoli | .it; Mestre, rivolta dei bengalesi: minacce e maiali | .it; La Questura:: Semplice controllo. 🔗Ne parlano su altre fonti

Ascoli, striscioni contro panetteria antifascista: il sindaco condanna ma difende la Polizia - Ad Ascoli Piceno, la panetteria artigianale “L’assalto ai forni” di Lorenza Roiati, si è trovata al centro di una polemica a seguito di una serie di eventi… Leggi ... 🔗informazione.it

Striscione antifascista ad Ascoli: la Questura nega l’intervento - Nessun tentativo di rimuovere lo striscione. Nessun agente in borghese. Nessuna identificazione formale. È la versione della Questura di Ascoli Piceno, in una nota che ricostruisce l’episodio di Loren ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Striscione antifascista davanti alla panetteria, fornaia identificata dalla polizia ad Ascoli Piceno - L’imprenditrice ascolana, Lorenza Roiati, titolare del panificio “L’assalto ai forni” di Ascoli Piceno conosciuta a livello internazionale per i suoi prodotti, è stata visitata per due volte dalle for ... 🔗ilfattoquotidiano.it