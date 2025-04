Mestre rivolta dei bengalesi | minacce e maiali

Mestre, va avanti da parecchi mesi a colpi di polemiche, ricorsi in tribunale e manifestazioni per strada. Doveva tenersi anche un corteo, l’altro giorno, che è stato sospeso all’ultimo con la scusa del maltempo: ciò non ha impedito, però, ad alcuni esponenti di un centro culturale islamico di pubblicare sui social network quel fotomontaggio (ora non si trova più) irrispettoso e, nella migliore delle ipotesi, poco signorile. Per capirlo, o meglio: per capire il punto a cui siamo arrivati, occorre fare un passo indietro. Liberoquotidiano.it - Mestre, rivolta dei bengalesi: minacce e maiali Leggi su Liberoquotidiano.it L’ultima provocazione (loro dicono si tratti di «un’analogia» coi libri di George Orwell) è un collage fotografico con da una parte il ritratto del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, e dall’altra un mezzo busto in giacca e cravatta con le fattezze di un maiale. $ la “guerra della moschea” che, a, va avanti da parecchi mesi a colpi di polemiche, ricorsi in tribunale e manifestazioni per strada. Doveva tenersi anche un corteo, l’altro giorno, che è stato sospeso all’ultimo con la scusa del maltempo: ciò non ha impedito, però, ad alcuni esponenti di un centro culturale islamico di pubblicare sui social network quel fotomontaggio (ora non si trova più) irrispettoso e, nella migliore delle ipotesi, poco signorile. Per capirlo, o meglio: per capire il punto a cui siamo arrivati, occorre fare un passo indietro.

