Yildiz bocciato | espulsione e addio già scelto l’erede

Yildiz non è assolutamente una buona notizia. Il turco è stato espulso a fine primo tempo con il Monza per condotta violenta e la sua presenza nelle partite cruciali per la lotta Champions è praticamente impossibile.Yildiz bocciato: espulsione e addio, già scelto l’erede (Lapresse) – calciomercato.itUn gesto che sembra far trapelare una sorta di nervosismo in Yildiz. Il giocatore non ha mai nascosto la sua volontà di proseguire con la Juventus, ma le voci sul suo futuro continuano ad essere molto insistenti. Calciomercato.it - Yildiz bocciato: espulsione e addio, già scelto l’erede Leggi su Calciomercato.it Il futuro del turco potrebbe cambiare improvvisamente. Il rosso contro il Monza mette a serio rischio la sua permanenza in bianconeroIn casa Juventus ci si gioca il futuro e ogni errore rischia di essere pagato molto caro. Sappiamo quanto i bianconeri hanno bisogno di chiudere al quarto posto le prossime sfide contro Bologna e Lazio rappresentano forse il crocevia della stagione. E affrontare le partite senzanon è assolutamente una buona notizia. Il turco è stato espulso a fine primo tempo con il Monza per condotta violenta e la sua presenza nelle partite cruciali per la lotta Champions è praticamente impossibile., già(Lapresse) – calciomercato.itUn gesto che sembra far trapelare una sorta di nervosismo in. Il giocatore non ha mai nascosto la sua volontà di proseguire con la Juventus, ma le voci sul suo futuro continuano ad essere molto insistenti.

