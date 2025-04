Volley Trento travolge Civitanova e apre di forza la finale scudetto Michieletto stellare

Trento ha sconfitto Civitanova con un netto 3-0 (25-20; 25-23; 25-21) nella gara-1 della finale scudetto di Volley maschile e ha così incominciato nel miglior modo possibile la serie al meglio delle cinque partite (chi ne vince tre conquista il tricolore). I Campioni d’Europa sono stati impeccabili di fronte al proprio pubblico della ilT Quotidiano Arena, contro una Lube cha aveva probabilmente nelle gambe le tossine dell’estenuante rimonta confezionata in semifinale contro Perugia.I ragazzi di coach Fabio Soli sono risultati decisamente più concreti in attacco e al servizio, hanno contenuto bene le velleità dei cucinieri con un ottimo meccanismo muro-difesa e hanno mantenuto una continuità di gioco che non ha concesso respiro ai marchigiani. I vincitori della regular season hanno tenuto alte le percentuali in tutti i fondamentali per l’arco dell’intera partita, mentre agli ospiti è mancato quel cambio di ritmo necessario per fare la differenza nei frangenti più caldi. Oasport.it - Volley, Trento travolge Civitanova e apre di forza la finale scudetto. Michieletto stellare Leggi su Oasport.it ha sconfittocon un netto 3-0 (25-20; 25-23; 25-21) nella gara-1 delladimaschile e ha così incominciato nel miglior modo possibile la serie al meglio delle cinque partite (chi ne vince tre conquista il tricolore). I Campioni d’Europa sono stati impeccabili di fronte al proprio pubblico della ilT Quotidiano Arena, contro una Lube cha aveva probabilmente nelle gambe le tossine dell’estenuante rimonta confezionata in semicontro Perugia.I ragazzi di coach Fabio Soli sono risultati decisamente più concreti in attacco e al servizio, hanno contenuto bene le velleità dei cucinieri con un ottimo meccanismo muro-difesa e hanno mantenuto una continuità di gioco che non ha concesso respiro ai marchigiani. I vincitori della regular season hanno tenuto alte le percentuali in tutti i fondamentali per l’arco dell’intera partita, mentre agli ospiti è mancato quel cambio di ritmo necessario per fare la differenza nei frangenti più caldi.

