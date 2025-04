Tragedia durante il Giubileo degli adolescenti | muore una catechista Lina aveva 57 anni

Lina Pietroboni, catechista 57enne residente a in provincia di Treviso, ha perso la vita a Roma durante la sua partecipazione al Giubileo degli adolescenti, un evento che ha visto la partecipazione di migliaia di giovani. La donna, che ricopriva il ruolo di coordinatrice della catechesi, è venuta a mancare nella serata di sabato 26 aprile, mentre si trovava nella Capitale con un gruppo di giovani della diocesi di Treviso.Chi era Lina PietroboniOriginaria della Puglia, Lina Pietroboni viveva da anni in Veneto con la sua famiglia, composta dal marito e da due figli. Nella sua comunità, la donna era molto apprezzata per il suo impegno e la sua dedizione al servizio, in particolare nel campo della catechesi. Come coordinatrice, ha sempre messo al primo posto i più giovani, offrendo loro non solo formazione religiosa, ma anche un esempio di dedizione e passione per la vita e la famiglia. Dayitalianews.com - Tragedia durante il Giubileo degli adolescenti: muore una catechista. Lina aveva 57 anni Leggi su Dayitalianews.com Un viaggio di fede che si è tragicamente concluso.Pietroboni,57enne residente a in provincia di Treviso, ha perso la vita a Romala sua partecipazione al, un evento che ha visto la partecipazione di migliaia di giovani. La donna, che ricopriva il ruolo di coordinatrice della catechesi, è venuta a mancare nella serata di sabato 26 aprile, mentre si trovava nella Capitale con un gruppo di giovani della diocesi di Treviso.Chi eraPietroboniOriginaria della Puglia,Pietroboni viveva dain Veneto con la sua famiglia, composta dal marito e da due figli. Nella sua comunità, la donna era molto apprezzata per il suo impegno e la sua dedizione al servizio, in particolare nel campo della catechesi. Come coordinatrice, ha sempre messo al primo posto i più giovani, offrendo loro non solo formazione religiosa, ma anche un esempio di dedizione e passione per la vita e la famiglia.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Catechista di 57 anni muore a Roma durante il Giubileo degli adolescenti - Un pellegrinaggio a Roma che si è trasformato in tragedia. Una catechista trevigiana di 57 anni, coordinatrice della catechesi di Istrana, è morta sabato 26 aprile. La donna, come riporta TrevisoToday era nella Capitale in occasione del Giubileo degli adolescenti. Chi era la catechista morta a... 🔗romatoday.it

Catechista garganica muore durante il Giubileo degli adolescenti - Malore fatale per Lina Pietroboni, 57enne di San Giovani Rotondo ma da anni residente a Istrana: la donna è deceduta a Roma, durante il pellegrinaggio degli adolescenti della diocesi di Treviso che in queste ore si trovano a Roma, insieme al Vescovo Michele Tomasi, per l’ultimo giorno... 🔗foggiatoday.it

Catechista trevigiana muore a Roma durante il Giubileo degli adolescenti - Si è trasformato in una tragedia il pellegrinaggio degli adolescenti della diocesi di Treviso che in queste ore si trovano a Roma, insieme al Vescovo Michele Tomasi, per l’ultimo giorno del Giubileo degli adolescenti. Sabato sera, 26 aprile, è mancata una catechista che accompagnava i ragazzi di... 🔗trevisotoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Catechista di 57 anni muore a Roma durante il Giubileo degli adolescenti; Catechista trevigiana muore a Roma durante il Giubileo degli adolescenti; Muore durante il Giubileo degli adolescenti, addio alla catechista Lina: mamma di 2 figli, aveva 57 anni; Catechista trevigiana muore a Roma durante il Giubileo degli adolescenti. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Lina Pietroboni, la catechista di 57 anni muore a Roma durante il Giubileo degli adolescenti. «Ha donato tanto ai giovani» - Una tragedia ha segnato il pellegrinaggio degli adolescenti della diocesi di Treviso a Roma, riuniti per l’ultimo giorno del Giubileo dei giovani insieme al vescovo… Leggi ... 🔗informazione.it

MALORE Tragedia durante il pellegrinaggio a Roma: muore catechista di San Giovanni Rotondo - Una tragedia ha segnato il pellegrinaggio degli adolescenti della diocesi di Treviso a Roma, riuniti per l’ultimo giorno del Giubileo dei giovani insieme al vescovo… Leggi ... 🔗informazione.it

Lina Pietroboni, la catechista muore a 57 anni al Giubileo dei ragazzi - TREVISO - Una tragedia ha segnato il pellegrinaggio degli adolescenti della diocesi di Treviso a Roma, riuniti per l’ultimo ... 🔗msn.com