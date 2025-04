Manna | Anche se il risultato oggi non sarà positivo dobbiamo restare concentrati e goderci il momento

Manna, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn prima della sfida contro il TorinoLe parole di MannaDomani verrà premiato. «È sempre bello ricevere un premio che va condiviso col Napoli un premio che prendo io ma è del Napoli».C'è la possibilità di raggiungere la Champions oggi. «È chiaro che l'obbiettivo principale è al Champions perché questo pubblico lo merita, poi vogliamo continuare fino in fondo a sognare».Le dichiarazioni di Conte alleggeriscono la tensione dei calciatori?«Il mister è una persona con il curriculum che parla da solo. parlerei di senso di responsabilità che lui avverte nei confronti della città, dei tifosi e dei calciatori. Adesso si fa bella, dipende da noi, comunque a fine serata saremo primi e non dobbiamo farci prendere dall'ansia.

