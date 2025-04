Eccellenza Il K Sport Montecchio Gallo perde ad Urbino | esulta la Maceratese

Eccellenza Marche, lo spareggio. Tolentino – Chiesanuova la semifinale play off (chi vince giocherà contro la perdente tra l’undici di Posanzini e quello di Magi), Atletico Mariner – Monturano Campiglione il play outVALLESINA, 27 aprile 2025 – Ultima di campionato col botto.Il K Sport Montechcio Gallo dopo essere andato in vantaggio esce sconfitto dal Montefeltro per mano dell’Urbino ed è raggiunto al comando della classifica dalla Maceratese che a valanga sbriga la pratica Monturano Campiglione. Per stabilire chi salirà direttamente in serie D domenica prossima ci sarà lo spareggio, per la prima volta in assoluto per il campionato di Eccellenza Marche, tra l’undici di Magi e quello di Posanzini. Leggi su .com Sconfitta pesantissima per l’undici di Magi, ora per vincere il campionato e salire in serie D servirà, per la prima volta in assoluto per il campionato diMarche, lo spareggio. Tolentino – Chiesanuova la semifinale play off (chi vince giocherà contro lante tra l’undici di Posanzini e quello di Magi), Atletico Mariner – Monturano Campiglione il play outVALLESINA, 27 aprile 2025 – Ultima di campionato col botto.Il KMontechciodopo essere andato in vantaggio esce sconfitto dal Montefeltro per mano dell’ed è raggiunto al comando della classifica dallache a valanga sbriga la pratica Monturano Campiglione. Per stabilire chi salirà direttamente in serie D domenica prossima ci sarà lo spareggio, per la prima volta in assoluto per il campionato diMarche, tra l’undici di Magi e quello di Posanzini.

Eccellenza / Maceratese e K Sport Montecchio Gallo sempre al comando - Vincono anche Chiesanuova, ad Osimo, e Tolentino, col Fano che per la terza volta non si è presentato e sarà escluso dal campionato. Netto successo dell’Urbino sull’Urbania che vale anche iun posto play off. Anche il Fabriano Cerreto conquista tre punti (nostro servizio) e per il momento è fuori dai play out VALLESINA, 9 marzo 2025 – Maceratese e K Sport Montecchio vincono in campi esterni e mantengono la testa della classifica. 🔗.com

K Sport-Maceratese: sfida decisiva tra le leader dell'Eccellenza a Montecchio - K Sport-Maceratese: la parola passa al campo per definire il braccio di ferro che dura da tanto tempo tra le due leader dell’Eccellenza. Fischio d’inizio alle 16 a Montecchio dove i biancorossi saranno sostenuti da 400 tifosi, venduti tutti i biglietti a disposizione, in una gara dall’enorme peso. L’allenatore Matteo Possanzini non potrà contare sugli infortunati Nasic, Lucero, Gagliardini e Albanesi, la sensazione è che la maglia numero uno possa essere affidata a Leonardo Bazzucchi, il portiere tesserato sabato della passata settimana. 🔗sport.quotidiano.net

Sfida decisiva tra K Sport Montecchio Gallo e Maceratese nel campionato Eccellenza - Oggi a polarizzare l’attenzione dei tifosi di calcio dilettantistico marchigiano è la sfida ad alta quota tra la K Sport Montecchio Gallo e la Maceratese: Entrambe capolista, a due giornate dal termine si giocano molto del loro destino. Il commento su questo big match è di Mosè Mughetti, consigliere del comitato regionale Figc ex arbitro, ed ex presidente del Fossombrone Bikkembergs "È la partita dell’anno – dice – una gara che vale una stagione, era chiaro da mesi che la 29esima giornata sarebbe stata decisiva per il campionato. 🔗ilrestodelcarlino.it

Urbino-K Sport Montecchio Gallo: Sfida Cruciale per il Campionato di Eccellenza - Urbino e K Sport Montecchio Gallo si affrontano in una partita decisiva per il campionato di Eccellenza e l'accesso ai playoff. 🔗msn.com

Spareggio K Sport-Maceratese: stadio favorito - SERIE D - Domenica prossima la gara promozione. Alte le possibilità di giocare a Senigallia Potrebbe essere il Bianchelli di Senigallia il teatro dello spareggio finale d'Eccellenza tra K Sport Montec ... 🔗youtvrs.it

Incubo Montecchio Gallo a Urbino, la Maceratese vince e acciuffa lo spareggio per la Serie D - Mai dire mai. Il KSport Montecchio Gallo scivola a Urbino (sconfitta per 2-1) e, complice una super vittoria della Maceratese (4-0 sul Monturano), il campionato d'Eccellenza Marche ... 🔗msn.com