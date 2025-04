Incidente stradale a Narni | donna ferita dopo un urto con auto in sosta

Incidente si è verificato poco dopo le 19:30 lungo la strada principale di Narni. Una donna, mentre percorreva la via, ha urtato un’auto parcheggiata, causando il ribaltamento del suo veicolo. La squadra dei Vigili del Fuoco della sede centrale è intervenuta prontamente per estrarre la donna dalla sua autovettura. dopo essere stata liberata, è stata affidata alle cure del 118 per le necessarie assistenze sanitarie. Sul luogo dell’Incidente è intervenuta anche la polizia locale. Laprimapagina.it - Incidente stradale a Narni: donna ferita dopo un urto con auto in sosta Leggi su Laprimapagina.it Unsi è verificato pocole 19:30 lungo la strada principale di. Una, mentre percorreva la via, ha urtato un’parcheggiata, causando il ribaltamento del suo veicolo. La squadra dei Vigili del Fuoco della sede centrale è intervenuta prontamente per estrarre ladalla suavettura.essere stata liberata, è stata affidata alle cure del 118 per le necessarie assistenze sanitarie. Sul luogo dell’è intervenuta anche la polizia locale.

Su questo argomento da altre fonti

Incidente stradale per Virginia Giuffre, la donna che denunciò Epstein e il principe Andrea: «Mi restano 4 giorni di vita» - «I medici mi hanno dato quattro giorni di vita, voglio vedere un’ultima volta i miei figli». Queste le parole, condivise su Instagram, da Virginia Giuffre, 41enne che denunciò per abusi sessuali il principe Andrea d’Inghilterra e il miliardario Jeffrey Epstein accusato poi di tratta di esseri umani. La donna ha avuto un grave incidente d’auto. Un camion ha impattato sulla sua vettura a un incrocio. 🔗open.online

Incidente stradale a Comerio, tre auto coinvolte: grave una donna - Incidente stradale in provincia di Varese. Tre automobili si sono scontrate e nell'impatto è rimasta gravemente ferita una donna.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Baiano, tragico incidente stradale: donna di 60anni muore sul colpo - La vittima, residente ad Avella, era alla guida della sua auto nel territorio di Baiano, in provincia di Avellino, quando si è scontrata con un’altra vettura ed è morta sul colpo. Una donna di 60 anni è morta in un incidente stradale verificatosi ad un incrocio tra via Nazionale delle Puglie 7bis e via Malta […] 🔗2anews.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Narni, incidente stradale: donna ferita dopo un cappottam; Narni: si ribalta con l’auto. Donna ferita; Urta auto in sosta e si ribalta: donna ferita; Incidente in strada delle Pretare: donna incastrata tra le lamiere soccorsa dai vigili del fuoco. 🔗Cosa riportano altre fonti

Urta auto in sosta e si ribalta: donna ferita - Narni (Terni), 27 aprile 2025 – Incidente stradale poco dopo le 19,30 a Narni: la squadra dei vigili del fuoco della sede centrale è intervenuta per soccorrere e liberare dall’auto una donna che perco ... 🔗msn.com

Incidente sulla via Laurentina: grave una giovane donna, traffico bloccato - Un grave incidente stradale si è verificato sulla via Laurentina ... con il furgone che si dirigeva verso Ardea. La giovane donna alla guida della Panda è stata trasportata in stato grave ... 🔗ilfaroonline.it