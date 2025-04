Judo Europei Podgorica 2025 | Italia d’argento nel mixed team

Europei di Judo memorabile per la nazionale Italiana. La rassegna continentale, di scena in Montenegro nella capitale Podgorica, ha visto gli azzurri chiudere in bellezza con la medaglia d'argento nella gara a squadre miste, che porta così a nove il bottino totale di medaglie. La gara conclusiva ha visto l'Italia al via nel primo turno con Asya Tavano, Gennaro Pirelli, Odette Giuffrida e Giovanni Esposito: tutti e quattro i rappresentanti azzurri portano a casa il proprio match per il secco 4-0 complessivo alla Polonia.Nei quarti di finale arriva un altro successo convincente: 4-1 sul Belgio, grazie a Pirelli, Veronica Toniolo, Manuel Lombardo e Christian Parlati, con l'unico stop per Giorgia Stangherlin. La semifinale contro la Russia è un'altra dimostrazione di forza.

