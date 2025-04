Serie C La Vis chiude con un pari per l’Ascoli altro schiaffo

l’Ascoli, tra le maggiori deluse, termina finalmente il suo cammino27 aprile 2025 – Penultima giornata di campionato che aveva oggi ben poco da dire, con l’Ascoli ormai salvo, fuori ormai da tempo dall’orbita Play-Off, e Vis in cerca del miglior piazzamento possibile nella griglia Play-Off. Per i bianconeri, ostacolo Legnago Salus, fanalino di coda con un piede già in D, per i pesaresi invece, impegno esterno sul terreno del Milan Futuro, già condannato ai Play-Out.La Vis pareggia sul terreno del Milan Futuro col punteggio di 1-1Pesaresi in vantaggio grazie ad una rete del bulgaro Raychev al 49’.Il bulgaro Adrian Raychev, autore della rete del vantaggio col Milan Futuro (foto sito ufficiale Vis Pesaro Calcio)Allo scadere, parità dei rossoneri all’89’ con Alesi che permette ai suoi di uscire indenni. Leggi su .com Le marchigiane concludono il torneo con risultati opposti. La Vis conquista un ottimo sesto posto che vale i Play-Off,, tra le maggiori deluse, termina finalmente il suo cammino27 aprile 2025 – Penultima giornata di campionato che aveva oggi ben poco da dire, conormai salvo, fuori ormai da tempo dall’orbita Play-Off, e Vis in cerca del miglior piazzamento possibile nella griglia Play-Off. Per i bianconeri, ostacolo Legnago Salus, fanalino di coda con un piede già in D, per i pesaresi invece, impegno esterno sul terreno del Milan Futuro, già condannato ai Play-Out.La Vis pareggia sul terreno del Milan Futuro col punteggio di 1-1Pesaresi in vantaggio grazie ad una rete del bulgaro Raychev al 49’.Il bulgaro Adrian Raychev, autore della rete del vantaggio col Milan Futuro (foto sito ufficiale Vis Pesaro Calcio)Allo scadere,tà dei rossoneri all’89’ con Alesi che permette ai suoi di uscire indenni.

