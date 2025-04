Pullman si incendia davanti all' autogrill paura nella piazzola

Pullman straniero è andato a fuoco mentre si trovava parcheggiato nella piazzola dell'autogrill di Somaglia Est (Lodi), sull'A1, dopo la barriera di Melegnano in direzione sud, domenica 27 aprile nel pomeriggio. L'incendio del PullmanPer cause da accertare, il mezzo si è incendiato, ed. Milanotoday.it - Pullman si incendia davanti all'autogrill, paura nella piazzola Leggi su Milanotoday.it Unstraniero è andato a fuoco mentre si trovava parcheggiatodell'di Somaglia Est (Lodi), sull'A1, dopo la barriera di Melegnano in direzione sud, domenica 27 aprile nel pomeriggio. L'incendio delPer cause da accertare, il mezzo si èto, ed.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Paura nell’area di sosta di Somaglia est: pullman parcheggiato, scatta l'evacuazione dell'Autogrill - Somaglia (Lodi), 27 aprile 2025 – Il fuoco divora una parte del pullman in sosta, evacuato l’Autogrill. Sono in fase di accertamento le cause dell’incendio scoppiato nel pomeriggio di oggi 27 aprile 2025 a Somaglia est, nel parcheggio dell'Autogrill, lungo l'Autostrada del sole Milano- Napoli, in direzione nord. Ha interessato la parte posteriore, che ha subito danni importanti, di un pullman lasciato momentaneamente in sosta nel parcheggio. 🔗ilgiorno.it

Il fumo e poi il botto: auto diesel si incendia davanti alla Stazione Centrale - Fumo e poi un forte botto, una vera e propria esplosione. I vigili del fuoco sono intervenuti giovedì pomeriggio in piazza Duca d'Aosta a Milano, davanti alla stazione Centrale, per l'incendio di un'auto di grossa cilindrata. L'incendio dell'auto A quanto è stato ricostruito, il fumo... 🔗milanotoday.it

Zaino in spalla e mani giunte: chi è la donna che prega davanti alla bara di papa Francesco - In un’atmosfera di profonda commozione, il mondo rende omaggio a una figura che ha lasciato un segno indelebile nella storia della Chiesa. Le porte della Basilica di San Pietro si sono aperte per accogliere la salma di Papa Francesco, esposta ai fedeli fino al 25 aprile. Questo evento solenne ha attirato l’attenzione di molti, ma un’immagine particolare ha catturato l’immaginazione di chi era presente e di chi seguiva da casa. 🔗thesocialpost.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pullman si incendia davanti all'autogrill, paura nella piazzola. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il pullman della gita scolastica riparte dopo lo stop, studente 12enne dimenticato dai prof alla stazione di servizio - La classe in gita scolastica in Emilia Romagna aveva fatto una tappa di rifocillamento in un autogrill a Zola Predosa, Bologna, e al rientro in pullman il responsabile del gruppo ha evidentemente ... 🔗msn.com

“Mi sono sentita male in autogrill e Flixbus stava partendo senza di me: grazie al ragazzo che l’ha fermato” - All’andata è andato tutto bene, al ritorno invece, durante la pausa in autogrill, mi sono sentita male e ho rischiato che il pullman mi lasciasse lì “. A parlare è la signora Antonella ... 🔗msn.com