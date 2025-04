Il Cardinale Francis Leo farà parte del conclave | atteso anche nel Salernitano

conclave per eleggere il nuovo Papa. Tra loro, il Cardinale Francis Leo, Arcivescovo metropolita di Toronto, che, com'è noto, è originario di Siano e nei prossimi giorni arriverà proprio nel comune della Valle dell'Irno.

Chi è Francis Leo, il cardinale metropolita di Toronto dalle origini irpine - Nato a Montréal il 30 giugno 1971, Frank Leo porta in conclave un pezzo di Irpinia: la madre del cardinale elettore è nata a San Martino Valle Caudina.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Papa Francesco, in conclave anche il cardinale di origini irpine Frank Leo - Il cardinale Frank Leo nel Conclave che verrà convocato per eleggere il successore di Papa Francesco al soglio pontificio. Nel Conclave che verrà convocato per eleggere il successore di Papa Francesco al soglio pontificio, tra i 135 elettori c’è un cardinale di origini irpine: è il 54enne Frank Leo, arcivescovo metropolita di Toronto, la cui […] 🔗2anews.it

