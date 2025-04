Tutto facile per la Juventus contro il Monza allo Stadium ma la follia di Yildiz rischia di costare cara

Juventus torna a vincere dopo il ko di Parma e resta in piena corsa nella bagarre per un posto alla prossima Champions League. Tutto facile, o quasi, per i ragazzi di Igor Tudor allo Stadium contro un Monza che ormai da tempo non ha più nulla da chiedere a questo campionato di Serie A. Partita abbastanza a senso unico fino alla sanguinosa espulsione di Yildiz, che colpisce con una gomitata Bianco e costringe i suoi a difendere il 2-0 in 10? per Tutto il secondo tempo. Espulsione per condotta violenta che rischia di rovinare il finale di stagione alla Juve, con il turco che con ogni probabilità rischia di essere squalificato per entrambi i due scontri diretti contro Bologna e Lazio. Nico Gonzalez of Juventus FC celebrating after scoring a goal during the Italian Serie A 202425 season, football match between Juventus FC and AC Monza on 27 April 2025 at Allianz Stadium, Turin, Italy. Leggi su Sportface.it Latorna a vincere dopo il ko di Parma e resta in piena corsa nella bagarre per un posto alla prossima Champions League., o quasi, per i ragazzi di Igor Tudorunche ormai da tempo non ha più nulla da chiedere a questo campionato di Serie A. Partita abbastanza a senso unico fino alla sanguinosa espulsione di, che colpisce con una gomitata Bianco e costringe i suoi a difendere il 2-0 in 10? peril secondo tempo. Espulsione per condotta violenta chedi rovinare il finale di stagione alla Juve, con il turco che con ogni probabilitàdi essere squalificato per entrambi i due scontri direttiBologna e Lazio. Nico Gonzalez ofFC celebrating after scoring a goal during the Italian Serie A 202425 season, football match betweenFC and ACon 27 April 2025 at Allianz, Turin, Italy.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Musetti ai quarti di Buenos Aires, tutto facile contro Moutet. Arnaldi avanti a Delray Beach, battuto Tien - Arrivano buone notizie dagli italiani impegnati nei tornei Atp nella notte: in particolare, Lorenzo Musetti ha superato in due set a Buenos Aires Corentin Moutet, in una partita di fatto senza storia. Il tennista di Carrara, infatti, si è imposto con un agevole 6-2 6-3, guadagnandosi l’accesso ai quarti di finale del torneo sulla terra argentina. Rimanendo nel continente americano, ma spostandoci negli Stati Uniti, a Delray Beach, anche Matteo Arnaldi ha ottenuto una vittoria, anche se più sofferta, contro il padrone di casa Learner Tien per 7-6(4) 4-6 7-6(1). 🔗sportface.it

Nba, tutto facile per Boston e Banchero trascinatore contro i Lakers - “Sta bene, non dovrebbero esserci problemi“. Al di là della netta vittoria sui Kings, a mettere di buon umore il popolo dei Celtics sono le parole di coach Joe Mazzulla in merito all’infortunio della stella dei campioni in carica, Jayson Tatum, costretto ad abbandonare il campo dopo una distorsione alla caviglia sinistra. Prima di lasciare il parquet di Sacramento, il numero 0 dei Boston è comunque riuscito a mettere a referto 25 punti, 7 rimbalzi e 8 assist, risultando il migliore dei suoi. 🔗unlimitednews.it

Use Rosa, basta un tempo. Tutto facile contro Torino - Use Rosa 75 Torino 64 USE ROSA SCOTTI: Tarkovicova 6, Colognesi 7, Castellani 14, Antonini 9, Vente 23, Fiaschi, Ruffini 7, Cappelli n.e., Ianezic, Ndiaye 6, Panchetti n.e., Casini 3. All. Cioni. TORINO TEEN BASKET: Azzi 5, Popovic 21, Colli 10, Giacomelli 9, Jankovic 9, Censoplano n.e., Paleari 10, Baima, Varaldi n.e., Tortora 5, Isoardi. All. Corrado. Arbitri: Antimiani e Menicali di Montegranaro. 🔗sport.quotidiano.net

Su questo argomento da altre fonti

Juve, col Monza tutto facile: Nico-Kolo gol, Tudor quarto per una notte; Tutto facile per la Juventus Women contro la Sampdoria; L’Inter supera il Parma ai supplementari, tutto facile per Roma e Juve. Ai quarti anche Napoli, Fiorentina, Milan, Sassuolo; Primavera 1 - Tutto facile contro il Monza, poker e terza vittoria consecutiva per la Juventus. 🔗Se ne parla anche su altri siti

La Juventus vince in dieci, Monza quasi matematicamente in Serie B - Vince 2-0 la Juventus contro il Monza all'Allianz Stadium nel match valido per la 34esima giornata di Serie A. Accade tutto nel primo tempo: Al 12' il ... 🔗tuttonapoli.net

Ranieri: “Dirò tutto sul mio addio alla Juve. La verità la so io e i due uomini che erano al comando” - Claudio Ranieri non ha nessun rancore nei confronti della Juventus. Vivrà la partita che la sua Roma giocherà contro i bianconeri normalmente ma sottolinea: “Un giorno dirò la verità sul mio addio che ... 🔗fanpage.it

Pagina 1 | "Vi divertite di più?": la risposta di Locatelli è Juve pura, "Il resto sono chiacchiere" - TORINO - Manuel Locatelli commenta così il successo della Juventus contro il Lecce per 2-1. Le parole d'entusiasmo del capitano bianconero a Dazn e Sky: " Stiamo mettendo molta più energia ed entusias ... 🔗tuttosport.com