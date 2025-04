La Russa | mia solidarietà a Sen Segre

solidarietà mia personale e del Senato della Repubblica alla senatrice Liliana Segre,vittima di vergognosi insulti sulla pagina social del Comune di Pesaro". Così su un social il Presidente del Senato Ignazio La Russa che ha stigmatizzato le ingiurie contro la senatrice Liliana Segre. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 20.31 "Nel ribadire con assoluta fermezza la mia totale condanna per qualunque atto di antisemitismo, esprimomia personale e del Senato della Repubblica alla senatrice Liliana,vittima di vergognosi insulti sulla pagina social del Comune di Pesaro". Così su un social il Presidente del Senato Ignazio Lache ha stigmatizzato le ingiurie contro la senatrice Liliana

Su questo argomento da altre fonti

La Russa e i ricordi di gioventù: “Da piccolo la squadra del Paese si chiamava Fiamma, e la mia Folgore, che ci posso fare?” - Momento amarcord per Ignazio La Russa durante un evento sullo sport a Palazzo Lombardia. “Quando ero un ragazzo giocavo a pallone tutti i giorni. Abitavo a Paternò. La squadra del mio Paese si chiamava ‘Fiamma‘. Eh, che ci posso fare se si chiamava così”, ha ricordato il presidente del Senato, raccontando i tempi del calcio giovanile in Sicilia, quando aveva circa 13 anni. “Finalmente fecero una nuova scuola che aveva un cortile bellissimo, pavimentato con mattonelle, ma largo, grande e ideale per giocarci a pallone… La mia squadra si chiamava ‘Folgore’, che ci posso fare, quella ‘Fiamma’, ... 🔗ilfattoquotidiano.it

“Sicurezza a Bergamo, la mia solidarietà al questore e alla polizia” - Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Luca, un cittadino di Bergamo. Egregio direttore, apprendo da alcuni cittadini di Borgo Palazzo che finalmente abbiamo risolto il problema della sicurezza in città, da ora in poi si dovrà chiamare Brumotti in caso di bisogno. Ohhh, bon, tutti felici e contenti. L’eroe nazionale che in bici (non lui ma suoi complici con telecamere nascoste), ci fa vedere che in stazione si spaccia. 🔗bergamonews.it

Ucraina, strage russa di Sumy. Trump: non è la mia guerra - Aumentano le vittime della strage di Sumy della Domenica delle Palme. Condanna anche da parte del Presidente americano Donald Trump che però dice: non è la mia guerra, è colpa di Biden e Zelensky. Servizio di Raffaella Frullone The post Ucraina, strage russa di Sumy. Trump: non è la mia guerra first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

La Russa: inaccettabili parole Zakharova, piena solidarietà a Mattarella | .it; Milano, cartello contro Liliana Segre al corteo pro Palestina. La Russa: “Insulti deliranti”; 'Lei è ebrea?' alla senatrice Ester Mieli, Fdi solleva la polemica su Radio Anch'io; “Senatrice, lei è ebrea?” – L’inquietante domanda di Zanchini ad Ester Mieli. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media