Liverpool campione d’Inghilterra dall’addio di Klopp al trionfo | così i Reds hanno dominato la Premier

Liverpool è campione d'Inghilterra per la 20esima volta nella sua storia e aggancia il Manchester United nell'albo d'oro. Il punto esclamativo a una Premier League mai in discussione è arrivato ad Anfield Road contro il Tottenham, superato con il punteggio di 5-1. Firme: Diaz, Mac Allister, Gakpo, Salah e l'autorete di Udogie. Regia: l'allenatore Arne Slot. I Reds chiudono un campionato vissuto senza rivali con 82 punti, frutto di 25 vittorie, 7 pareggi e appena 2 sconfitte. Ottanta i gol fatti e appena 32 quelli subiti. Quindici punti di vantaggio sull'Arsenal, secondo in classifica. Insomma, un vero e proprio monologo. E pensare che a Liverpool c'erano tanti dubbi alla vigilia di questa stagione.

