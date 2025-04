Calcio La Castelfrettese è Campione Regionale Juniores | 2-1 al Matelica

Matelica grazie alle reti di Giuliani e Natali: i “Frogs” rappresenteranno le Marche alla Fase Nazionale. Al primo turno giocheranno contro i campioni di Abruzzo e MoliseCASTELFERRETTI, 27 aprile 2025 – La Juniores della Castelfrettese batte il Matelica e si laurea Campione Regionale Juniores per la prima volta nella sua storia. I ragazzi di Bacelli, infatti, hanno battuto 2-1 i biancorossi di Tomassetti nella terza e decisiva giornata del triangolare per il titolo Regionale. E pensare che, se non fosse stato per il ritiro dell’Alma Juventus Fano, la Castelfrettese non avrebbe dovuto disputare questo campionato ma solo quello Provinciale. Dopo la vittoria del campionato di Prima Categoria, dunque, i “Frogs” centrano un altro importante titolo marchigiano e ora andranno a rappresentare le Marche nella Fase Nazionale, dove affronterà i campioni regionali di Abruzzo e Molise. Leggi su .com La squadra di Bacelli supera 2-1 ilgrazie alle reti di Giuliani e Natali: i “Frogs” rappresenteranno le Marche alla Fase Nazionale. Al primo turno giocheranno contro i campioni di Abruzzo e MoliseCASTELFERRETTI, 27 aprile 2025 – Ladellabatte ile si laureaper la prima volta nella sua storia. I ragazzi di Bacelli, infatti, hanno battuto 2-1 i biancorossi di Tomassetti nella terza e decisiva giornata del triangolare per il titolo. E pensare che, se non fosse stato per il ritiro dell’Alma Juventus Fano, lanon avrebbe dovuto disputare questo campionato ma solo quello Provinciale. Dopo la vittoria del campionato di Prima Categoria, dunque, i “Frogs” centrano un altro importante titolo marchigiano e ora andranno a rappresentare le Marche nella Fase Nazionale, dove affronterà i campioni regionali di Abruzzo e Molise.

Su questo argomento da altre fonti

Calcio / La Castelfrettese Juniores vince il girone A del Campionato Regionale Marche - Con una cavalcata trionfale tra mille difficoltà la squadra di Bacelli vince il proprio raggruppamento con 4 giornate d’anticipo: i protagonisti dell’impresa CASTELFERRETTI di FALCONARA MARITTIMA, 17 marzo 2025 – La Juniores della Castelfrettese ha vinto il girone A del campionato Regionale. La 22^ vittoria in 25 partite, confezionata al Puerini di Ostra Vetere contro il Barbara Monserra grazie alla rete in avvio del centrocampista Ugili, ha decretato il trionfo aritmetico dei giovani frogs che hanno stravinto il raggruppamento con 4 giornate d’anticipo sulla conclusione. 🔗.com

L'aponense Riccardo Martellato campione regionale nel cross - Debutto da incorniciare per Riccardo Martellato nel 2025. Il portacolori di Assindustria Sport, già azzurro agli Europei di corsa campestre, ha dominato il campionato regionale assoluto di cross corto, imponendosi al Colli di Soligo Patrimonio Unesco, penultima tappa della stagione veneta sui... 🔗padovaoggi.it

Calcio / Juniores Regionale Marche 2024/2025, risultati e marcatori della 21^ giornata - Rullo compressore Castelfrettese nel girone A: ora è a +13 dalle inseguitrici. Vincono anche Marina e Barbara Monserra. Nel girone B il Matelica torna primo da solo perchè la Jesina perde a Osimo. Successi per Pietralacroce, Moie Vallesina e Settempeda VALLESINA, 10 febbraio 2025 – Non sono di certo mancati i gol in questa 21^ giornata di Juniores Regionale di calcio. Andiamo a scoprire quello che è successo nelle sfide che si sono giocate nell’ultimo fine settimana. 🔗.com

Ne parlano su altre fonti

Calcio / La Castelfrettese è Campione Regionale Juniores: 2-1 al Matelica; Castelfrettese eroica: campione juniores regionale!; JUNIORES REGIONALI. Tutto pronto per la finale Castelfrettese-Matelica; Juniores Regionale / La Castelfrettese elimina il Monticelli: 1-5 e titolo regionale a un passo. 🔗Ne parlano su altre fonti

Castelfrettese eroica: campione juniores regionale! - CALCIO - Vittoria decisiva contro il Matelica. Adesso la fase nazionale La Castelfrettese è campione regionale Under 19 per la prima volta nella sua storia. Rappresenterà le Marche alla fase nazionale ... 🔗youtvrs.it

Castelfrettese trionfa in Prima Categoria: ritorno in Promozione - La Castelfrettese vince il campionato di Prima Categoria, tornando in Promozione dopo una stagione di retrocessione. 🔗msn.com