Rubio Usa | Accordo tra Russia e Ucraina ancora lontano settimana prossima decisiva

Accordo tra Russia e Ucraina "non c'è ancora". Lo ha dichiarato Marco Rubio, segretario di Stato degli Stati Uniti, in un'intervista rilasciata alla Nbc. Sebbene il capo della diplomazia americana abbia affermato che l'Accordo sia "vicino", ha anche precisato che non lo è abbastanza. "La prossima settimana sarà cruciale. Dobbiamo capire se ci sono le condizioni giuste per continuare a impegnarci o se è il momento di concentrarsi su altre questioni che sono altrettanto, se non più, importanti", ha dichiarato Rubio. Il segretario ha anche commentato la riluttanza degli Stati Uniti a imporre nuove sanzioni alla Russia, nonostante le minacce in tal senso avanzate dal presidente Donald Trump durante il volo di ritorno da Roma, a seguito dei recenti bombardamenti russi su Kiev. "Subito dopo averle imposte, ti condanni a altri due anni di guerra", ha aggiunto Rubio.

