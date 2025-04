Volley maschile Superlega | Trento eclissa Civitanova in tre set in gara-1 della finale scudetto

Trento vince per 3-0 contro Civitanova, nella prima partite valida per la corsa al titolo. La finale scudetto di Superlega si apre in casa delle Aquile, che hanno chiuso la regular season in prima posizione. La sfida si svolgerà al meglio delle cinque partite, con – eventualmente – l’ultimo match che andrà in scena proprio in terra trentina. Le due formazioni torneranno in campo giovedì 1 maggio con gara-2, seguita da gara-3 in programma per domenica 4 maggio.Trento-Civitanova: IL RECAP della PARTITACivitanova apre la partita con vivacità, con Trento che rientra in velocità e pareggia sul 5-5. A spostare gli equilibri è Michieletto, che con il suo ace porta le aquile avanti per due punti sul 13-11. Il sorpasso trentino costringe la Lube a sfruttare il primo time-out a disposizione. Le indicazioni di Medei non portano però il risultato sperato e Civitanova ferma nuovamente il gioco sul 19-14. Leggi su Sportface.it vince per 3-0 contro, nella prima partite valida per la corsa al titolo. Ladisi apre in casa delle Aquile, che hanno chiuso la regular season in prima posizione. La sfida si svolgerà al meglio delle cinque partite, con – eventualmente – l’ultimo match che andrà in scena proprio in terra trentina. Le due formazioni torneranno in campo giovedì 1 maggio con-2, seguita da-3 in programma per domenica 4 maggio.: IL RECAPPARTITAapre la partita con vivacità, conche rientra in velocità e pareggia sul 5-5. A spostare gli equilibri è Michieletto, che con il suo ace porta le aquile avanti per due punti sul 13-11. Il sorpasso trentino costringe la Lube a sfruttare il primo time-out a disposizione. Le indicazioni di Medei non portano però il risultato sperato eferma nuovamente il gioco sul 19-14.

