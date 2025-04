Basket la Pielle batte Chiusi e centra i playoff

Livorno, 27 aprile 2025 – Missione compiuta per la Pielle che grazie al successo per 70-74 contro Chiusi centra l'obiettivo playoff.I biancoazzurri vista la vittoria di Herons Montecatini su Luiss Roma e di Ravenna sulla Virtus Roma, chiudono il campionato al sesto posto e sfideranno Rucker San Vendemiano nel primo turno della post-season. Un successo sofferto per i ragazzi di Turchetto, costretti a rincorrere per gran parte della partita per poi far valere la maggiore qualità nel finale punto a punto. Dopo un primo quarto equilibrato in cui la Pielle ottiene il massimo vantaggio (13-17) per poi vedersi superare, Chiusi mette in difficoltà i biancoazzurri con la presenza a rimbalzo offensivo e chiude avanti di 6 all'intervallo (40-34).Con un terzo quarto giocato bene soprattutto in difesa la Pielle torna a -2 e nell'ultimo parziale prende il controllo delle operazioni contenendo ogni tentativo di Renzi e compagni.

