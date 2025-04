L’Italia fa grandi affari tra le stelle boom della space economy

L'Italia scala la classifica dell'innovazione tecnologica nella «space economy». Nonostante uno scenario caratterizzato da tensioni geopolitiche, instabilità internazionale e il braccio di ferro fra Stati Uniti e Unione europea, che non sembrerebbe favorevole a una crescita del settore, i segnali sono invece di estremo dinamismo. La conferma è venuta dallo space Symposium, che si è svolto dal 7 al 10 aprile a Colorado Springs, uno dei principali appuntamenti mondiali dell'aerospazio, punto di incontro della comunità spaziale globale che riunisce oltre 10 mila professionisti, leader aziendali e decision-maker di quest'area produttiva. Sul palcoscenico «a stelle e strisce» si è parlato molto italiano. Il nostro Paese era infatti presente con 31 imprese attive nella tecnologia spaziale, guidate dall'Ice-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, e dall'Asi, Agenzia spaziale italiana.

