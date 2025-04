Napoli-Torino 0-0 gli azzurri cercano il sorpasso in vetta LIVE

Napoli di Conte sfida il Torino al Maradona per match numero trentaquattro del campionato. Gli azzurri cercano il sorpasso sui nerazzurri che hanno perso contro la Roma nel pomeriggio. Conte si affida ai titolarissimi compreso Spinazzola nel tridente davanti. Ritorna Buongiorno tra i titolari dopo l'infortunio dell'ultimo periodo anche se non al 100% delle sue forze. Di fronte ci saranno i granata di Vanoli e dell'ex della sfida Elmas. Serata fondamentale per capire i destini del campionato, il Maradona è addobbato per le grandi occasioni.Formazioni ufficiali di Napoli e TorinoNapoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, OLIVEra; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Spinazzola all. ConteTorino (3-5-1-1): Milinkovic Savic; Coco, Maripan, Masina; Pedersen, Linetty, Ricci, Casadei, Biraghi; Elmas; Adams all.

