Il Liverpool e Federico Chiesa hanno vinto la Premier League

Liverpool di Slot vince la Premier League, la ventesima della sua storia. Per i reds decisivo il successo per 5-1 sul Tottenham nella 34esima giornata. Dopo il vantaggio degli Spurs con Solanke, il ribaltone con i gol di Diaz, Mac Allister, Gakpo e Salah, oltre all'autorete dell'ex Udinese e nazionale italiano Udogie. Il Liverpool non trionfava in campionato da cinque anni con Jurgen Klopp in panchina. Il Liverpool torna così sul trono d'Inghilterra, cinque anni dopo l'agognato titolo conquistato con Jurgen Klopp al comando che aveva messo fine a un digiuno che durava dal 1990, quando ancora la Premier League nemmeno esisteva e il massimo campionato inglese si chiamava ancora First Division. Affermazione numero 20 per i Reds - che eguagliano così il record dei rivali del Manchester United - a coronamento di una cavalcata incredibile.

Chiesa e il pomeriggio da incubo col Liverpool, Slot: «Questi giocatori hanno bisogno di ritmo, per essere pronti devono…» - di Redazione JuventusNews24Chiesa e il pomeriggio da incubo col Liverpool, tutte le dichiarazioni di Slot dopo il match: ecco cosa ha detto Federico Chiesa ha vissuto sicuramente un pomeriggio difficile col Liverpool: l’ex calciatore della Juve è stato accusato di essere ancora indietro nella condizione. Le parole di Slot dopo la sconfitta in FA Cup. PAROLE – «Oggi abbiamo anche dimostrato perché c’era bisogno che scendessero in campo i giocatori che ho schierato stasera. 🔗juventusnews24.com

Chiesa, arriva la svolta inaspettata a Liverpool: l’hanno chiesto i tifosi ed ora cambia tutto - Federico Chiesa sta vivendo una stagione turbolenta al Liverpool: i tifosi l’hanno chiesto sui social, ora è bufera Chiesa, arriva la svolta inaspettata a Liverpool: l’hanno chiesto i tifosi ed ora cambia tutto – SerieAnewsFederico Chiesa è sempre al centro dell’attenzione. Almeno a Liverpool, il club dove si è trasferito la scorsa estate al termine di un’estate molto più simile ad una soap opera sudamericana, di quelle interminabili. 🔗serieanews.com

Enrico Chiesa chiarisce il futuro di suo figlio: «Federico sta benissimo al Liverpool. Juventus? Vi dico questo» - di Redazione JuventusNews24Enrico Chiesa ha parlato del futuro di suo figlio Federico: ecco cos’ha risposto a domanda precisa sulla Juventus Federico Chiesa sta bene al Liverpool e non ha rimpianti nei confronti della Juventus. Questo è quanto Enrico Chiesa ha detto nell’ambito della 23ª edizione del premio nazionale letterario “Il Gigante delle Langhe”. PAROLE – «Federico sta benissimo a Liverpool. 🔗juventusnews24.com

Liverpool campione per la ventesima volta. Il capolavoro di Slot che ha messo fine al dominio del City - Fabulous 20. Il Liverpool aggiorna le sue statistiche storiche conquistando la «seconda stella» in Premier League. Il primo titolo lo aveva vinto nel 1901, nove anni dopo la fondazione. Il decimo nel ... 🔗msn.com

Chiesa altra tribuna col Liverpool: con Slot non ha futuro, 3 strade per il ritorno in Serie A - Nessuna chance, `nessuno slot` utilizzando una battuta tanto cara ai tifosi del Liverpool che hanno preso a cuore la sua avventura con la maglia dei Reds. E invece. 🔗calciomercato.com

Liverpool campione e Chiesa no? Perché la clamorosa beffa è ancora possibile - Con l'ultima vittoria per 2-1 contro il West Ham e l'imminente trasferta contro il Leicester, il Liverpool continua a volare verso il titolo di campione d'Inghilterra. I Reds hanno toccato infatti quo ... 🔗tuttosport.com