Tudor a Sky | Il secondo tempo è stato una battaglia farà capire ai ragazzi questa cosa Mi spiace per Yildiz è un fuoriclasse Sulle prossime partite…

Tudor ha parlato così ai microfoni di Sky dopo Juve Monza: tutte le dichiarazioni dell’allenatore sul matchIgor Tudor ha parlato ai microfoni di Sky nel post-partita di Juve Monza: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A.PAROLE – «Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, ci stava anche un altro gol. Poi c’è stato quell’episodio che ha cambiato la gara. Il secondo tempo è stata una battaglia per prendere questa vittoria con le unghie, con la sofferenza e mi è piaciuto tanto. Una vittoria fatta in questo modo che non mi dispiace, che fa capire ai ragazzi che ci può stare la sofferenza».CHIEDEVA AGGRESSIVITÀ – «Cerco sempre di chiedere alla squadra di essere aggressivi. Vince chi ha più voglia e agonismo. Ci stiamo lavorando dal primo giorno».PERCORSO DELLA SQUADRA – «Lavoriamo sempre uguale. Juventusnews24.com - Tudor a Sky: «Il secondo tempo è stato una battaglia, farà capire ai ragazzi questa cosa. Mi spiace per Yildiz, è un fuoriclasse. Sulle prossime partite…» Leggi su Juventusnews24.com Igorha parlato così ai microfoni di Sky dopo Juve Monza: tutte le dichiarazioni dell’allenatore sul matchIgorha parlato ai microfoni di Sky nel post-partita di Juve Monza: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A.PAROLE – «Abbiamo fatto un ottimo primo, ci stava anche un altro gol. Poi c’èquell’episodio che ha cambiato la gara. Ilè stata unaper prenderevittoria con le unghie, con la sofferenza e mi è piaciuto tanto. Una vittoria fatta in questo modo che non mi di, che faaiche ci può stare la sofferenza».CHIEDEVA AGGRESSIVITÀ – «Cerco sempre di chiedere alla squadra di essere aggressivi. Vince chi ha più voglia e agonismo. Ci stiamo lavorando dal primo giorno».PERCORSO DELLA SQUADRA – «Lavoriamo sempre uguale.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Roma Juve, Marco Baridon a caldissimo: «Squadra unita, verso la stessa direzione. Tudor ha dato una scossa, ma quel gol nel secondo tempo…» – VIDEO - di Marco BaridonRoma Juve, Marco Baridon a caldissimo: le dichiarazioni del direttore di Juventusnews24 dopo il pareggio dei bianconeri La Juve pareggia contro la Roma per 1-1: alla rete di Locatelli risponde quella di Shomurodov. Un punto che permette ai bianconeri di proseguire nella lotta al quarto posto, raggiungendo momentaneamente il Bologna in classifica. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juventusnews24 (@juventusnews24com) Al termine del match, Marco Baridon, direttore di Juventusnews24, ha commentato la prestazione comunque ... 🔗juventusnews24.com

Juventus, manca la condizione fisica? Chiara Aleati: «Il calo del secondo tempo non è colpa di Tudor. Ecco il vero problema» – VIDEO - di Redazione JuventusNews24Juventus, problema condizione fisica? VIDEO di Chiara Aleati dopo il vistoso calo del secondo tempo di Juve Lecce Alla Juve c’è un problema di condizione fisica? È questo il tema analizzato dalla nostra Chiara Aleati durante “Ma che partita hai visto?”, dopo la vittoria dei bianconeri contro il Lecce. Ci si interroga sul caso nel finale, con il brivido del 2-1 realizzato da Baschirotto. 🔗juventusnews24.com

Sabatini promuove la Juve a metà: «Tudor ha stravolto la squadra in una settimana e mezzo. Poi nel secondo tempo…» - di Redazione JuventusNews24Sabatini promuove la Juve a metà dopo il pareggio contro la Roma: tutte le dichiarazioni del giornalista Il giornalista Sandro Sabatini ha analizzato sulle colonne di calciomercato.com la partita pareggiata dalla Juve contro la Roma. PAROLE – «Un piccolo passo avanti per la Champions e sarebbe stato anche un grande balzo per la Juventus dal punto di vista del gioco, se la partita fosse terminata dopo il primo tempo. 🔗juventusnews24.com

Approfondimenti da altre fonti

Tudor a Sky dopo Juventus-Monza: 'Mi piace vincere soffrendo, così si cresce. Yildiz? Un fuoriclasse, ma undici forti li troveremo'; Tudor dopo Parma-Juventus: Sconfitta da accettare, ci è mancato un po' tutto; Roma-Juventus, Tudor: Vogliamo sempre vincere, ma siamo sulla strada giusta; Tudor, furia Juve-Lecce: Primo tempo doveva finire 4-0. Kolo, Chico, Cambiaso, così no! Cosa ha Koop. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Tudor a SKY: "Partita che poteva finire anche 4-0" - L'allenatore dei bianconeri ha parlato al termine del match della sua squadra contro i giallorossi di Giampaolo ... 🔗pianetalecce.it

Tudor a Sky: le dichiarazioni del tecnico dei bianconeri dopo la vittoria sul Lecce. Ecco le sue parole - Tudor a Sky: le dichiarazioni del tecnico dei bianconeri dopo la vittoria sul Lecce. Ecco le sue parole Igor Tudor ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di Juve Lecce: tutte le dichiar ... 🔗juventusnews24.com

Parma-Juventus | Le parole di Tudor - IL COMMENTO DI TUDOR «Oggi è mancato un po’ di tutto. Abbiamo spinto di più nel secondo tempo ma siamo stati poco pericolosi, bisogna battagliare là davanti e cercare di fare gol, avere più concretezz ... 🔗informazione.it