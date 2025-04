Premier League Liverpool campione per la 20esima volta

Liverpool batte nettamente il Tottenham per 5-1 e si laurea campione d'Inghilterra con quattro giornate di anticipo sulla fine del campionato. Per i Reds è il titolo numero 20 in Premier League, eguagliato il primato del Manchester United. Ad Anfield non sono mancate le emozioni, con il Tottenham che passa a sorpresa in vantaggio con Solanke dopo 12?. Il Liverpool però non si scompone e in meno di mezz'ora firma tre reti che di fatto sigillano il titolo. Il gol del pareggio porta la firma di Luis Diaz al 16?, il raddoppio di Mac Allister al 24?, poi è Gakpo al 34? a firmare il terzo gol. Nella ripresa il solito Salah completa l'opera al 63? insieme ad un autogol di Udogie al 69?. Arrivato con il difficile compito di non far rimpiangere Jurgen Klopp, il tecnico olandese del Liverpool Arne Slot conquista il titolo di campione alla sua prima stagione alla guida dei Reds.

