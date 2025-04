Atalanta-Lecce Streaming Gratis | la Serie A in Diretta Live

Serie A, con la domenica calcistica che si concluderà con 2 partite. Una di queste metterà a confronto due squadre che stanno vivendo stagioni diametralmente opposte. Stiamo parlando di Atalanta e Lecce, che si affronteranno oggi 27 aprile alle 20:45 al Gewiss Stadium. L’incontro d’andata si è concluso con il risultato di 4-0 in favore della Dea, chiamata a ripetersi per avvicinarsi alla qualificazione in Champions League. I salentini, invece, hanno bisogno di un risultato convincente se vogliono credere ancora alla salvezza nella massima categoria.L’andamento di Atalanta e LecceL’ultima vittoria per 1-0 in trasferta con il Milan ha ridato certezze all’Atalanta, uscita dal periodo di crisi avuto ad inizio 2025. I bergamaschi sono ben consapevoli di essere ad un passo dalla qualificazione in Champions League ma vogliono centrare questo traguardo matematicamente. Sololaroma.it - Atalanta-Lecce Streaming Gratis: la Serie A in Diretta Live Leggi su Sololaroma.it Prosegue senza alcun tipo di intoppo la 34° giornata diA, con la domenica calcistica che si concluderà con 2 partite. Una di queste metterà a confronto due squadre che stanno vivendo stagioni diametralmente opposte. Stiamo parlando di, che si affronteranno oggi 27 aprile alle 20:45 al Gewiss Stadium. L’incontro d’andata si è concluso con il risultato di 4-0 in favore della Dea, chiamata a ripetersi per avvicinarsi alla qualificazione in Champions League. I salentini, invece, hanno bisogno di un risultato convincente se vogliono credere ancora alla salvezza nella massima categoria.L’andamento diL’ultima vittoria per 1-0 in trasferta con il Milan ha ridato certezze all’, uscita dal periodo di crisi avuto ad inizio 2025. I bergamaschi sono ben consapevoli di essere ad un passo dalla qualificazione in Champions League ma vogliono centrare questo traguardo matematicamente.

