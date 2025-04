Moviola Juve Monza l’episodio chiave del match

Moviola Juve Monza, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 34ª giornata del campionato di Serie A 202425 l’episodio chiave della Moviola del match Juve Monza, valido per la 34ª giornata della Serie A 202425. Dirige la sfida l’arbitro Perenzoni. l’episodio chiave 45+1? – Espulso Kenan Yildiz: gomitata a Bianco, l’arbitro richiamato dal VAR decide per il cartellino . Calcionews24.com - Moviola Juve Monza, l’episodio chiave del match Leggi su Calcionews24.com arbitraledelvalido per la 34ª giornata del campionato di Serie A 202425delladel, valido per la 34ª giornata della Serie A 202425. Dirige la sfida l’arbitro Perenzoni.45+1? – Espulso Kenan Yildiz: gomitata a Bianco, l’arbitro richiamato dal VAR decide per il cartellino .

Se ne parla anche su altri siti

Moviola Monza Torino, l’episodio chiave del match - Moviola Monza Torino, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 267 giornata del campionato di Serie A 2024/25 L’episodio chiave della moviola del match Monza Torino, valido per la 27ª giornata della Serie A 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Antonio Rapuano. La moviola del match di Serie A Monza Torino inzierà alle ore 12.30 🔗calcionews24.com

Moviola Inter Monza, l’episodio chiave del match - Moviola Inter Monza, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 28ª giornata del campionato di Serie A 2024/25 L’episodio chiave della moviola del match Inter Monza, valido per la 28ª giornata della Serie A 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Zufferli. L’EPISODIO CHIAVE 🔗calcionews24.com

Moviola Juve Verona, l’episodio chiave del match di Serie A - Moviola Juve Verona, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A 2024/25 L’episodio chiave della moviola del match Juve Verona, valido per la 27ª giornata della Serie A 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Marchetti. L’EPISODIO CHIAVE 1? Fischio d’inizio – È cominciata Juve Verona. 6? Gatti Livramento – L’attaccante cade in area di rigore […] 🔗calcionews24.com

Cosa riportano altre fonti

Monza-Juve, moviola: qualche dubbio sul rigore non dato a Vlahovic; Monza-Juventus, c'era il mani di McKennie all'82'? L'analisi di Open VAR; Moviola Monza-Napoli, Marelli: Rrahmani rischia il rigore nell'ultima azione, vi spiego; Monza-Juventus, braccio McKennie: l’AIA la combina grossa e poi ci ripensa. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Juventus-Monza, la MOVIOLA LIVE: Mota chiede un rigore, rischio di Kelly - La Juventus di Igor Tudor, oggi alle 18, riceve all`Allianz Stadium di Torino il Monza di Alessandro Nesta, in una sfida della 34esima ... 🔗msn.com

Moviola Juve Monza, l’episodio chiave del match - Moviola Juve Monza, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 34ª giornata del campionato di Serie A 2024/25 L’episodio chiave della moviola del match Juve Monza, valido per la 34ª giornata ... 🔗calcionews24.com

Moviola Juve Monza: gli episodi dubbi del match - Moviola Juve Monza: tutti gli episodi discussi e spinosi della sfida valevole per la 34ª giornata del campionato di Serie A 2024/25 La Juve sfida il Monza nel match valido per la 34ª giornata del camp ... 🔗juventusnews24.com