L' Isola dei Famosi 2025 lite dietro le quinte | identificate le due naufraghe protagoniste della discussione

Isola dei Famosi promette già colpi di scena: si mormora di una lite tra due naufraghe nel backstage, ecco quali sarebbero i loro nomi. La nuova edizione de L'Isola dei Famosi promette di regalare quel sano trash che prima Il Grande Fratello, e poi The Couple, hanno negato agli amanti dei reality show. Due naufraghe sarebbero già ai ferri corti e il gossip ha identificato i loro nomi: Antonella Mosetti e Patrizia Rossetti. Le concorrenti avrebbero litigato nel backstage dello shooting del programma. Il motivo della discussione Come abbiamo già raccontato nei giorni scorsi, secondo quanto riportato da Deianira Marzano, pare che durante il servizio fotografico, come da tradizione, si sia sfiorata una rissa tra le due concorrenti. A sollevare il polverone sono le . Movieplayer.it - L'Isola dei Famosi 2025, lite dietro le quinte: identificate le due naufraghe protagoniste della discussione Leggi su Movieplayer.it La nuova edizione de L'deipromette già colpi di scena: si mormora di unatra duenel backstage, ecco quali sarebbero i loro nomi. La nuova edizione de L'deipromette di regalare quel sano trash che prima Il Grande Fratello, e poi The Couple, hanno negato agli amanti dei reality show. Duesarebbero già ai ferri corti e il gossip ha identificato i loro nomi: Antonella Mosetti e Patrizia Rossetti. Le concorrenti avrebbero litigato nel backstage dello shooting del programma. Il motivoCome abbiamo già raccontato nei giorni scorsi, secondo quanto riportato da Deianira Marzano, pare che durante il servizio fotografico, come da tradizione, si sia sfiorata una rissa tra le due concorrenti. A sollevare il polverone sono le .

