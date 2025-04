Mujalonga sul mar con 2500 partecipanti | trionfano Faniel e Chelangat

trionfano nella 10 Km della Mujalonga Sul Mar l’azzurro Eyob Faniel (29:05) e la keniana Abigael Chelangat (33:29). In una domenica baciata dal sole e con 2500 partecipanti, si è svolta la 22? edizione dell'evento sportivo, uno degli appuntamenti chiave del calendario italiano delle corse su. Triesteprima.it - Mujalonga sul mar con 2500 partecipanti: trionfano Faniel e Chelangat Leggi su Triesteprima.it nella 10 Km dellaSul Mar l’azzurro Eyob(29:05) e la keniana Abigael(33:29). In una domenica baciata dal sole e con, si è svolta la 22? edizione dell'evento sportivo, uno degli appuntamenti chiave del calendario italiano delle corse su.

Su questo argomento da altre fonti

Al via la Mujalonga sul Mar: due giorni di sport, mare e divertimento - MUGGIA - Al via la 22esima edizione della Mujalonga sul Mar, organizzata dall’Asd Trieste Atletica Aps con la co-organizzazione del Comune di Muggia e il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, diventata uno degli appuntamenti chiave del calendario primaverile delle corse su... 🔗triesteprima.it

Al via la Mujalonga sul Mar: due giorni di sport, mare e divertimento - MUGGIA - Al via la 22esima edizione della Mujalonga sul Mar, organizzata dall’Asd Trieste Atletica Aps con la co-organizzazione del Comune di Muggia e il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, diventata uno degli appuntamenti chiave del calendario primaverile delle corse su... 🔗triesteprima.it

Mondiali, 2030: presidente Concacaf contrario alle 64 squadre partecipanti - Il Presidente della Concacaf, Victor Montagliani, ha dichiarato che non si dovrebbe prendere in considerazione un Mondiale a 64 squadre nel 2030, unendosi ad altre confederazioni nell’opposizione al piano presentato dalla Conmebol. Nei giorni scorsi infatti, il numero uno della Conmebol, Alejandro Dominguez, aveva avanzato ufficialmente la proposta di organizzare il Mondiale 2030 con 64 squadre, rispetto alle 48 previste per l’edizione dell’anno prossimo. 🔗sportface.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Mujalonga sul mar con 2500 partecipanti: trionfano Faniel e Chelangat; Mujalonga sul Mar: Faniel delle Fiamme oro vince la corsa contro la bora; Mujalonga sul mar, Eyob Faniel e Abigael Chelangat vincono la 10k. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Mujalonga sul mar con 2500 partecipanti: trionfano Faniel e Chelangat - L'evento sportivo a Muggia con la Muggia 10K e la Family: nella 10 km agonistica hanno trionfato l’azzurro Eyob Faniel (29:05) e la keniana Abigael Chelangat (33:29) ... 🔗triesteprima.it

Roberti, Mujalonga contribuisce a sport, salute, solidarietà - "Una bellissima giornata di sport, divertimento, salute, ma soprattutto di solidarietà, visto che i tantissimi partecipanti, sia alla competitiva che alla family, una semplice passeggiata sul lungomar ... 🔗msn.com

Eventi: Roberti, Mujalonga contribuisce a sport, salute, solidarietà - Trieste, 27 apr - "Una bellissima giornata di sport, divertimento, salute, ma soprattutto di solidarietà , visto che i tantissimi partecipanti, sia alla competitiva che alla family, una ... 🔗ilgazzettino.it