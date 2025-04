Di Lorenzo chiaro nel pre partita | Sarà importantissimo | l’annuncio è arrivato in diretta!

Lorenzo ai microfoni di Dazn nel pre partita del Maradona.Dopo la sconfitta a sorpresa da parte dell’Inter di Simone Inzaghi, il Napoli ha la ghiotta occasione di mettere i nerazzurri a distanza di tre lunghezze e di posizionarsi primo in solitaria. Gli azzurri di Antonio Conte, infatti, saranno impegnati contro il Torino di Vanoli. Nell’ambiente granata, tra cui spicca anche l’ex Elmas, si respira un’aria di tranquillità dopo l’ennesima stagione passata in un limbo tra la salvezza e la qualificazione europea.A Dazn, Giovanni Di Lorenzo ha rilasciato alcune dichiarazioni prima di Napoli-Torino parlando dei tifosi e tanto altro.Di Lorenzo: “Non dobbiamo sbagliare più d’ora in poi!Giovanni Di Lorenzo ai microfoni di “Dazn” ha rilasciato alcune dichiarazioni importantissime. Spazionapoli.it - Di Lorenzo chiaro nel pre partita: “Sarà importantissimo”: l’annuncio è arrivato in diretta! Leggi su Spazionapoli.it Serie A, Napoli Torino: arrivano le dichiarazioni di Giovanni Diai microfoni di Dazn nel predel Maradona.Dopo la sconfitta a sorpresa da parte dell’Inter di Simone Inzaghi, il Napoli ha la ghiotta occasione di mettere i nerazzurri a distanza di tre lunghezze e di posizionarsi primo in solitaria. Gli azzurri di Antonio Conte, infatti, saranno impegnati contro il Torino di Vanoli. Nell’ambiente granata, tra cui spicca anche l’ex Elmas, si respira un’aria di tranquillità dopo l’ennesima stagione passata in un limbo tra la salvezza e la qualificazione europea.A Dazn, Giovanni Diha rilasciato alcune dichiarazioni prima di Napoli-Torino parlando dei tifosi e tanto altro.Di: “Non dobbiamo sbagliare più d’ora in poi!Giovanni Diai microfoni di “Dazn” ha rilasciato alcune dichiarazioni importantissime.

