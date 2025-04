Perdono l' orientamento in una escursione | recuperati in elicottero dai vigili del fuoco

Avevano perso l'orientamento e sono stati soccorsi da una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Bagno di Romagna. Protagonisti due escursionisti, recuperati nella serata di venerdì nei pressi della diga di Ridracoli. Sono stati trovati in buono stato di salute.

