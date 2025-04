Arsenal vs Psg | le probabili formazioni

Arsenal vs Psg si giocherà martedì 29 aprile 2025 alle ore 21 presso l'Emirates Stadium di Londra.Arsenal VS PSG: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Persa la Premier League, conquistata dal Liverpool, i Gunners si sono potuti concentrare sulla Champions League eliminando ai quarti di finale i Campioni d'Europa in carica del Real Madrid ai quarti di finale, e prima agli ottavi il Pav Eindhoven. Due prove di forza che hanno esaltato tutto il club tornato tra le migliori quattro squadre d'Europa dopo 19 anni.I parigini hanno conquistato la Ligue 1 con sei giornate d'anticipo e ora sperano di ripetersi anche nella massima competizione continentale.

