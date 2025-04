Thuram a Sky | Contro il Bologna sarà una partita decisiva Yildiz è dispiaciuto ma l’importante era vincere questa sfida

Thuram ha parlato così ai microfoni di Sky dopo Juve Monza: tutte le dichiarazioni del calciatore sul match

Khephren Thuram ha parlato ai microfoni di Sky nel post-partita di Juve Monza: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A.

SU Yildiz – «È dispiaciuto per il rosso ma abbiamo vinto questa partita ed era questo l'importante».

SULLA partita – «Siamo partiti molto bene nel primo tempo, abbiamo creato occasioni. Nel secondo tempo era più difficile difendere perché eravamo in 10».

Bologna – «sarà una partita decisiva, come tutte quelle fino alla fine della stagione. Vogliamo andare in Champions e per farlo bisogna vincere più possibili».

