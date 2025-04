Conferenza stampa Birindelli post Juve Monza | La Juventus era vulnerabile oggi rammarico di non avergli creato problemi Rigore non dato? Ecco cosa mi ha detto l’arbitro

Conferenza stampa Birindelli post Juve Monza: le sue dichiarazioni dopo il match della 34ª giornata di Serie A 202425(inviato all’Allianz Stadium) – Samuele Birindelli ha parlato in Conferenza stampa dopo Juve Monza, valida per la 34ª giornata di Serie A.ANALISI – «C’è rammarico di non aver creato problemi alla Juve che era vulnerabile oggi, c’erano tanti spazi. Non siamo stati pericolosi, quell’occasione lì mi è capitata sul sinistro. Dispiace non aver impensierito Di Gregorio, rimaniamo con un 2-0 amaro».PROBLEMA PRINCIPALE QUEST’ANNO – «Ci sono stati tanti problemi quest’anno, tecnico, mentale. Quando fai una stagione così, con 15 punti, rischiando di essere la peggior squadra della Serie A, significa che è andato storto tutto».Rigore NON dato – «Io pensavo fosse Rigore ma non l’ho rivisto. Juventusnews24.com - Conferenza stampa Birindelli post Juve Monza: «La Juventus era vulnerabile oggi, rammarico di non avergli creato problemi. Rigore non dato? Ecco cosa mi ha detto l’arbitro» Leggi su Juventusnews24.com di Marco Baridon: le sue dichiarazioni dopo il match della 34ª giornata di Serie A 202425(inviato all’Allianz Stadium) – Samueleha parlato indopo, valida per la 34ª giornata di Serie A.ANALISI – «C’èdi non averallache era, c’erano tanti spazi. Non siamo stati pericolosi, quell’occasione lì mi è capitata sul sinistro. Dispiace non aver impensierito Di Gregorio, rimaniamo con un 2-0 amaro».PROBLEMA PRINCIPALE QUEST’ANNO – «Ci sono stati tantiquest’anno, tecnico, mentale. Quando fai una stagione così, con 15 punti, rischiando di essere la peggior squadra della Serie A, significa che è anstorto tutto».NON– «Io pensavo fossema non l’ho rivisto.

