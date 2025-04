Urta auto in sosta e si ribalta | donna ferita

auto una donna che percorrendo la strada principale di Narni, Urtando contro un’auto in sosta, si è cappottata.L’automobilista è rimasta ferita e bloccata all'interno dell’abitacolo.La donna è stata estratta dall’auto e i vigili del fuoco l’hanno poi affidata alle cure del 118; sul posto è intervenuta anche la polizia locale. Lanazione.it - Urta auto in sosta e si ribalta: donna ferita Leggi su Lanazione.it Narni (Terni), 27 aprile 2025 – Incidente stradale poco dopo le 19,30 a Narni: la squadra dei vigili del fuoco della sede centrale è intervenuta per soccorrere e liberare dall’unache percorrendo la strada principale di Narni,ndo contro un’in, si è cappottata.L’mobilista è rimastae bloccata all'interno dell’abitacolo.Laè stata estratta dall’e i vigili del fuoco l’hanno poi affidata alle cure del 118; sul posto è intervenuta anche la polizia locale.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Napoli, auto urta su altra in sosta vietata e si ribalta in via Salvator Rosa: “È strada killer” - Tempo di lettura: 2 minutiSpaventosa carambola, dramma sfiorato in via Salvator Rosa nel pomeriggio a Napoli. Un’auto di grossa cilindrata, proveniente da via Battistello Caracciolo, si è ribaltata sulla carreggiata. Al volante un 20enne, fortunatamente illeso. Sul posto è intervenuto un automezzo dei Vigili del fuoco. All’impatto hanno assistito numerosi testimoni, grazie ai quali si è ricostruita la dinamica. 🔗anteprima24.it

Prende un’auto in sosta e si ribalta con la sua . Strada chiusa dai vigili - Paura poco dopo le 19 ieri in via Piccolomini per un incidente fra due macchine. Subito sul posto una pattuglia della Polizia municipale di Siena che ha svolto i rilievi mentre la strada veniva chiusa in entrambi i sensi di marcia. Oltre al 118 – nessun ferito grave fortunatamente – anche una squadra dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza le vetture. Non c’è stato comunque bisogno di loro per tirare fuori dall’abitacolo il 28enne nella vettura. 🔗lanazione.it

Lancia Y si ribalta in piena notte, danni alle auto in sosta. Esasperati i residenti - LECCE – Sono stati svegliati in piena notte da un rumore improvviso, forte, quello provocato dall’auto che aveva appena terminato la sua corsa in posizione rovesciata, coinvolgendo nella sua traiettoria quattro vetture parcheggiate ai lati della strada. L’incidente si è verificato intorno alle... 🔗lecceprima.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Urta auto in sosta e si ribalta: donna ferita; Auto urta un’auto in sosta e si ribalta in via Maiorana a Matera: ferito un uomo di 71 anni; Urta auto in sosta, si ribalta con la Porsche e rifiuta l'alcol test: patente ritirata; Renate: si ribalta con l’auto e urta quelle in sosta, un ferito. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Urta auto in sosta e si ribalta: donna ferita - Narni (Terni), 27 aprile 2025 – Incidente stradale poco dopo le 19,30 a Narni: la squadra dei vigili del fuoco della sede centrale è intervenuta per soccorrere e liberare dall’auto una donna che perco ... 🔗msn.com

Urta e danneggia 8 auto in sosta a Cascina e fugge: identificato il pirata della strada - Lo scorso 31 marzo, l’uomo, alla guida di un’auto, ha urtato e danneggiato ben otto vetture in sosta, per poi darsi alla fuga. Le indagini, avviate immediatamente dopo la segnalazione dell’incidente, ... 🔗ilcuoioindiretta.it

Auto urta il marciapiede, si ribalta e viene trafitta da una barra di legno: conducente miracolata - Un’auto si è ribaltata dopo aver urtato un marciapiede rialzato. L’incidente ha coinvolto una sola persona, la conducente, ed è al vaglio dei Carabinieri la ricostruzione esatta della dinamica. I ... 🔗nordest24.it