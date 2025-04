Coppia uccisa a Volvera la madre di Chiara | Il killer la aspettava sotto casa voleva che lasciasse Simone

Coppia uccisa a Volvera, la madre di Chiara: “Il killer la aspettava sotto casa, voleva che lasciasse Simone” - "La aspettava sotto casa, un giorno le aveva persino detto di lasciare Simone. Ma lei non voleva saperne nulla di questa persona, aveva deciso di non salutarlo più": parla la madre di Chiara Spatola, uccisa insieme al fidanzato dal vicino di casa.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Sara Campanella uccisa con 5 coltellate a schiena e collo, dissanguata in pochi minuti; la madre di Argentino: "L'ho aiutato, voleva morire" - Dall'autopsia emerge che il fendente mortale è stato quello alla giugulare della ragazza Sara Campanella è morta dopo "un'agonia di pochi minuti". Questo è quanto ha riferito da Elvira Spagnolo, il medico legale che si è occupato dell'autopsia della 22enne uccisa a coltellate dal collega di u 🔗ilgiornaleditalia.it

Sara Campanella uccisa, la madre del killer rompe il silenzio: le sue parole - Sara Campanella uccisa. Nel cuore di Messina, un tragico evento ha scosso profondamente la comunità: l’omicidio di Sara Campanella. La madre del giovane accusato del crimine, Stefano Argentino, ha deciso di rompere il silenzio. (Continua…) Leggi anche: Meloni, primi attacchi feroci dalla Russia: cosa ricorda il suo governo Leggi anche: Ictus, quali sono i sintomi del male che ha colpito Platinette? Sara Campanella uccisa a Messina La giovane Sara Campanella è stata uccisa a Messina nei pressi dell’università. 🔗tvzap.it

Torino, coppia uccisa dal vicino di casa col coltello da sub: chi sono le vittime - Leggi su Sky TG24 l'articolo Torino, coppia uccisa dal vicino di casa col coltello da sub: chi sono le vittime ... 🔗tg24.sky.it

Fidanzati uccisi a Volvera, prima del delitto il killer chiamò il 118: “Videro il coltello, potevano fermarlo” - Prima di uccidere Chiara Spatola e Simone Sorrentino, di 29 e 25 anni, Andrea Longo ha allertato il 118 per un suo forte stato ansioso ... 🔗fanpage.it