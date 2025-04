Colloqui Usa-Iran prossimo round potrebbe tenersi a Ginevra o Roma

Colloqui indiretti con l'Iran dall'Oman, che continuerebbe a mediare, a una sede in Europa "più vicina". Lo scrive il New York Times, che cita fonti dell'amministrazione americana, secondo cui la prossima tornata di Colloqui tra Teheran e Washington sul programma nucleare Iraniano potrebbe tenersi tra .L'articolo Colloqui Usa-Iran, prossimo round potrebbe tenersi a Ginevra o Roma proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” Leggi su .com (Adnkronos) – Gli Stati Uniti vorrebbero spostare la sede deiindiretti con l'dall'Oman, che continuerebbe a mediare, a una sede in Europa "più vicina". Lo scrive il New York Times, che cita fonti dell'amministrazione americana, secondo cui la prossima tornata ditra Teheran e Washington sul programma nucleareianotra .L'articoloUsa-proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google Newsinteressarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”

Su altri siti se ne discute

Colloqui Usa-Iran, prossimo round potrebbe tenersi a Ginevra o Roma - (Adnkronos) – Gli Stati Uniti vorrebbero spostare la sede dei colloqui indiretti con l'Iran dall'Oman, che continuerebbe a mediare, a una sede in Europa "più vicina". Lo scrive il New York Times, che cita fonti dell'amministrazione americana, secondo cui la prossima tornata di colloqui tra Teheran e Washington sul programma nucleare iraniano potrebbe tenersi tra […] 🔗periodicodaily.com

Nucleare, prossimo round colloqui Usa-Iran sarà sabato a Roma - La notizia è stata diffusa dal sito Axios riferendo che il dialogo avviato in Qatar la scorsa settimana proseguirà nella capitale italiana. Fonti del Governo hanno confermato L'articolo Nucleare, prossimo round colloqui Usa-Iran sarà sabato a Roma proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Nucleare, colloqui Iran-Usa. Washington: “Positivi e produttivi, prossimo round in Europa” - Le delegazioni di Stati Uniti e Iran si sono incontrate in Oman per cercare un accordo sul programma nucleare di Teheran. Per Washington le discussioni – durate oltre quattro ore – sono state “produttive” mentre per gli iraniani ci sono ancora delle differenze da colmare. Usa: “Colloqui sul nucleare positivi e produttivi” I colloqui sono stati “positivi e produttivi”. È quanto ha fatto sapere un alto funzionario dell’amministrazione Usa. 🔗lapresse.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Iran, Usa vogliono sede per i colloqui più vicina: le ipotesi; Colloqui Usa-Iran, prossimo round potrebbe tenersi a Ginevra o Roma; Colloqui tra Usa e Iran, il secondo round sabato a Roma; Nucleare, i colloqui Usa-Iran restano in Oman: sfuma l’ipotesi Roma per il secondo round. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Colloqui Usa-Iran, prossimo round potrebbe tenersi a Ginevra o Roma - (Adnkronos) - Gli Stati Uniti vorrebbero spostare la sede dei colloqui indiretti con l'Iran dall'Oman, che continuerebbe a mediare, a una sede in Europa "più vicina". Lo scrive il New York Times, che ... 🔗msn.com

Colloqui Usa-Iran: per il terzo round ipotesi Ginevra o Roma - Continuano gli sforzi diplomatici da parte di Stati Uniti e Iran per giungere ad un accordo sul programma nucleare della Repubblica islamica. Secondo quanto riportato dal New York Times, Washington ... 🔗msn.com

Conclusi i colloqui Usa-Iran sul nucleare, terzo round sabato prossimo: “Clima costruttivo” - È il giorno del secondo round di colloqui tra Usa e Iran sul nucleare. Tajani ha ricevuto il capo dell'Aiea e il ministro degli Esteri di Teheran ... 🔗ilfattoquotidiano.it