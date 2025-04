Il Partenio si accende | coreografia da brividi per l’ultima sfida dell’Avellino

Partenio-Lombardi il tempo si ferma. Per l’ultima gara contro il Team Altamura, il cuore dell’Avellino batte più forte che mai. Una coreografia da brividi avvolge ogni angolo dello stadio: bandiere che si alzano come onde, cori che squarciano il silenzio, colori che raccontano storie di lotta e orgoglio. Ogni gesto, ogni sguardo, ogni battito respira passione pura. Non è solo una partita: è un rito, un inno all’appartenenza, una promessa che si rinnova. Al Partenio-Lombardi l’Avellino non si guarda, si vive. E mentre il cielo si tinge di biancoverde, una verità risuona chiara: l’Avellino non si tifa. L’Avellino si ama. Per sempre.Le formazioni ufficiali di Avellino-Team Altamura:Avellino (4-3-1-2): Marson; Todisco, Manzi, Cionek, Frascatore; Armellino, Palmiero, Sounas; D’Ausilio; Lescano, Patierno. Anteprima24.it - Il Partenio si accende: coreografia da brividi per l’ultima sfida dell’Avellino Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: < 1 minutoAl-Lombardi il tempo si ferma. Pergara contro il Team Altamura, il cuorebatte più forte che mai. Unadaavvolge ogni angolo dello stadio: bandiere che si alzano come onde, cori che squarciano il silenzio, colori che raccontano storie di lotta e orgoglio. Ogni gesto, ogni sguardo, ogni battito respira passione pura. Non è solo una partita: è un rito, un inno all’appartenenza, una promessa che si rinnova. Al-Lombardi l’Avellino non si guarda, si vive. E mentre il cielo si tinge di biancoverde, una verità risuona chiara: l’Avellino non si tifa. L’Avellino si ama. Per sempre.Le formazioni ufficiali di Avellino-Team Altamura:Avellino (4-3-1-2): Marson; Todisco, Manzi, Cionek, Frascatore; Armellino, Palmiero, Sounas; D’Ausilio; Lescano, Patierno.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il saluto a Papa Francesco: la coreografia da brividi del San Lorenzo - Il club argentino del San Lorenzo, la squadra per la quale faceva il tifo Jorge Bergoglio, nella giornata di ieri è sceso in campo sul terreno... 🔗calciomercato.com

Napoli-Fiorentina, la coreografia da brividi delle curve: "Anema e core" - Coreografia da brividi delle due curve del Maradona in occasione di Napoli-Fiorentina. La Curva A ha infatti esposto la scritta "Anema", mentre la Curva B "e core", con uno splendido effetto scenografico a suggello dell'unione tra pubblico e squadra. 🔗napolitoday.it

Eiko Power accende il Fuorisalone 2025: arte, energia e sostenibilità - In occasione della Milano Design Week, EIKO POWER, azienda italiana leader nel settore delle batterie e dei sistemi intelligenti per la gestione dell’energia, sarà protagonista al Fuorisalone con un evento esclusivo su invito presso ON House Milano (zona San Babila), dal 7 al 13 aprile.Una partecipazione che va oltre la tecnologia per raccontare un nuovo modo di intendere l’energia sostenibile: come espressione di bellezza, creatività e cambiamento. 🔗.com

Ne parlano su altre fonti

Il Partenio si accende: coreografia da brividi per l’ultima sfida dell’Avellino. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

"Anema e core", coreografia congiunta di Curva A e B: brividi al Maradona per Napoli-Fiorentina | FOTO - Notizie Napoli calcio - Coreografia congiunta da parte di Curva A e B in occasione di Napoli-Fiorentina. Atmosfera da brividi allo stadio Maradona prima del calcio d’inizio, con le due curve ... 🔗msn.com

Atalanta-Real Madrid, la coreografia da brividi per Gasperini: "Per sempre nella nostra storia" - Una coreografia quella della Curva nerazzurra ... Gian Piero Gasperini per sempre nella nostra storia”. Un'atmosfera da brividi per tutta Bergamo e per il Gewiss Stadium che, complice il grande ... 🔗msn.com