Inter-Roma 0-1 Soulé porta i giallorossi al quarto posto Terzo ko consecutivo per Inzaghi

Roma a San Siro, Inter ancora sconfitta. I giallorossi si prendono il big match della 34esima giornata di Serie A e agganciano momentaneamente il quarto posto del Bologna, accorciando in zona Champions. Contro l'Inter finisce 1-0, decide la rete di Soulé al 22?. I nerazzurri restano fermi a quota 71 in classifica insieme al Napoli, che stasera ha l'occasione di allungare in vetta affrontando il Torino allo stadio Maradona. Momento nero per la squadra di Inzaghi, al Terzo ko consecutivo. Al 22? gli ospiti sbloccano la partita: Pellegrini prova la conclusione dal limite dell'area, la palla viene respinta e carambola sui piedi di Soulé che da pochi passi batte Sommer. Dopo il gol la squadra giallorossa gestisce bene il possesso palla non rischiando più nulla in fase difensiva fino alla fine della prima frazione.

