Monza battuto rilancio Juve nella corsa Champions

Juventus è tornata al quarto posto in classifica in attesa di vedere cosa farà domani il Bologna a Udine. All'Allianz Stadium di Torino, la squadra bianconera ha superato 2-0 il Monza al termine da una sfida dal Ilgiornaleditalia.it - Monza battuto, rilancio Juve nella corsa Champions Leggi su Ilgiornaleditalia.it Gonzalez e Kolo Muani firmano il 2-0, espulso Yildiz che salterà il Bologna. TORINO - Lantus è tornata al quarto posto in classifica in attesa di vedere cosa farà domani il Bologna a Udine. All'Allianz Stadium di Torino, la squadra bianconera ha superato 2-0 ilal termine da una sfida dal

