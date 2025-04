Picchiato in strada e ucciso per aver urtato un giovane | due indagati per la morte del 19enne a Bologna

indagati dalla Procura di Bologna i due giovani che sarebbero venuti a contatto con Eddine Bader Essefi, il 19enne morto la sera del 25 aprile all'ospedale Maggiore dopo essere caduto in strada, in zona Barca. Il giovane sarebbe stato Picchiato dopo aver urtato uno dei due. L'accusa è di omicidio preterintenzionale, proseguono le indagini. Leggi su Fanpage.it Sono statidalla Procura dii due giovani che sarebbero venuti a contatto con Eddine Bader Essefi, ilmorto la sera del 25 aprile all'ospedale Maggiore dopo essere caduto in, in zona Barca. Ilsarebbe statodopouno dei due. L'accusa è di omicidio preterintenzionale, proseguono le indagini.

