Serie D L’Ancona affonda il Castelfidardo brinda alla salvezza 0-4

Castelfidardo che, invece, brinda alla salvezza. Leggi su .com Crollo dei dorici. Un pasticcio su tutti i fronti. L’undici di mister Gadda paga una delle prestazioni più sottotono e meno produttiva dell’intera stagioneANCONA, 27 aprile 2025 – “La fine naturale per un’annata in mezzo a mille difficoltà. I playoff sono più lontani ora ma oggi abbiamo sbagliato partita. Non ho idea cosa sarà del futuro, avevamo tante idee ma servono le persone giuste. Ho visto chiusura specie da una parte della società. Non è semplice fare calcio poi i social amplificano tutto, ma nonostante ciò Ancona è una città con molte potenzialità e un tifo caloroso che non molla. I tifosi ci hanno ringraziato, ma giustamente vorrebbero vedere una bella partita nel finale ad Avezzano. Abbiamo grandi responsabilità verso questa maglia”.Così si esprime uno sconsolato mister Massimo Gadda al termine dell’ultima gara casalinga di stagione persa con un severo 0-4 nel derby contro ilche, invece,

