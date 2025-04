Atalanta-Lecce | perché i giallorossi giocano con una maglia bianca senza stemmi

Atalanta-Lecce si gioca nonostante il rinvio di 48 ore e le tante polemiche causate dalla morte del fisioterapista dei giallorossi, Graziano. Leggi su Calciomercato.com si gioca nonostante il rinvio di 48 ore e le tante polemiche causate dalla morte del fisioterapista dei, Graziano.

Atalanta-Lecce, la protesta dei salentini: in campo con maglia senza loghi. Ecco perché - Clamorosa protesta annunciata dal Lecce a poche ore dalla partita contro l'Atalanta, valida per il posticipo della 34a giornata di Serie A, che la Lega Serie ... 🔗msn.com

Atalanta-Lecce diretta: i salentini in campo in maglia bianca, senza loghi e colori. «La partita della vergogna» - Per il Lecce è la "partita dei valori calpestati". La scelta di giocare oggi Atalanta-Lecce, a poche ore dalla scomparsa di Graziano Fiorita, per il club è ... 🔗msn.com

Atalanta-Lecce, i salentini in campo in maglia bianca per protesta: «La partita dei valori calpestati» - La comunicazione in una nota: «Giocheremo ma lo faremo indossando una anonima casacca bianca, che non ci rappresenta, senza colori, stemmi e loghi, per rispetto di Graziano il fisioterapista gialloros ... 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it