Trump e Zelensky Macron ‘cacciato’ dall’incontro?

Trump e Zelensky, Macron 'cacciato' dall'incontro? Il Tycoon avrebbe escluso il Presidente francese dall'incontro con il leader ucraino nella Basilica di San Pietro in occasione dei funerali di Papa Francesco

Trump-Zelensky, da Tusk a Macron, i leader Ue con l’Ucraina. Medvedev: “Il porco insolente ha ricevuto una bella sberla”. - La clamorosa rottura in mondovisione dei negoziati tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, che ha mandato a monte la firma dell’accordo sui minerali strategici ucraini dopo soli 20 minuti di incontro nello Studio Ovale, ha suscitato reazioni contrapposte da parte delle cancellerie mondiali. Il premier polacco e presidente di turno dell’Ue, Donald Tusk, su X ha scritto una frase brevissima: “Caro Zelensky e cari amici ucraini, non siete soli“. 🔗ilfattoquotidiano.it

È rottura tra Trump e Zelensky, Macron: “Russia aggressore, rispettare chi lo combatte”. Tusk: “Ucraini, non siete soli” - Roma, 28 febbraio 2025 - Pioggia di reazioni da tutto il mondo dopo il durissimo scontro in mondovisione tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky avvenuto oggi alla Casa Bianca. "C'è un aggressore russo, bisogna rispettare chi lo combatte dall'inizio", ha commentato il presidente francese Emmanuel Macron. “Caro Zelensky e cari amici ucraini, non siete soli", ha scritto su X il premier polacco e presidente di turno dell'Ue, Donald Tusk. 🔗quotidiano.net

Macron commenta lo scontro tra Trump e Zelensky sul conflitto in Ucraina - "C'è un aggressore russo, bisogna rispettare chi lo combatte dall'inizio": lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron commentando lo scontro tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky avvenuto oggi nello studio ovale. "Abbiamo la prova di aver avuto ragione noi a sostenere l'Ucraina - ha aggiunto Macron - e quando dico noi, dico gli Stati Uniti, l'Europa, il Canada, il Giappone. 🔗quotidiano.net

