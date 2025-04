Dove vedere in tv Bolelli Vavassori-Salisbury Skupski ATP Madrid 2025 | orario programma streaming

Bolelli e Andrea Vavassori affronteranno i britannici Joe Salisbury e Neal Skupski nei sedicesimi di finale del torneo di doppio che anima il Masters 1000 di Madrid. Gli azzurri torneranno in scena a diciannove giorio di distanza dalla sconfitta rimediata al primo turno di Montecarlo, quando fece discussione la pallata che lo statunitense Ben Shelton tirò contro Vavassori, il quale ha dichiarato di avere rimediato un’infrazione alla costola.I nostri portacolori inseguiranno un risultato di rilievo sulla terra rossa della capitale spagnola per dare una svolta a questo momento della stagione che non si sta rivelando brillante dopo un eccellente avvio di annata agonistica, condito dalla finale agli Australian Open e dalla conquista del torneo ATP 500 di Rotterdam.L’appuntamento è per lunedì 28 aprile, sarà la seconda partita sul Campo 4 a partire dalle ore 11. Oasport.it - Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Salisbury/Skupski, ATP Madrid 2025: orario, programma, streaming Leggi su Oasport.it Simonee Andreaaffronteranno i britannici Joee Nealnei sedicesimi di finale del torneo di doppio che anima il Masters 1000 di. Gli azzurri torneranno in scena a diciannove giorio di distanza dalla sconfitta rimediata al primo turno di Montecarlo, quando fece discussione la pallata che lo statunitense Ben Shelton tirò contro, il quale ha dichiarato di avere rimediato un’infrazione alla costola.I nostri portacolori inseguiranno un risultato di rilievo sulla terra rossa della capitale spagnola per dare una svolta a questo momento della stagione che non si sta rivelando brillante dopo un eccellente avvio di annata agonistica, condito dalla finale agli Australian Open e dalla conquista del torneo ATP 500 di Rotterdam.L’appuntamento è per lunedì 28 aprile, sarà la seconda partita sul Campo 4 a partire dalle ore 11.

