Juventus-Monza 2-0 | i bianconeri tornano a vincere ma perdono Yildiz per Bologna

I bianconeri di Tudor battono il Monza per 2-0 nel posticipo della 34a giornata di Serie A con i gol di Nico Gonzalez all'11' e di Kolo Muani al 33' ma perdono Yildiz per la prossima partita di Bologna. Tre punti importantissimi per la Juve, che si riporta momentaneamente al quarto posto con 62 punti in attesa di Udinese-Bologna in programma lunedì. Per il Monza una sconfitta che potrebbe certificare la matematica retrocessione in Serie B se il Lecce dovesse vincere a Bergamo contro l'Atalanta. Primo tempo tutto di marca bianconera. Il risultato si sblocca già dopo 11' con Nico Gonzalez che fulmina di sinistro Turati dai 20 metri.

