Il Lecce in campo con un' anonima divisa bianca decisione della Lega irrispettosa per il nostro Graziano

Lecce ritiene che la decisione della Lega di recuperare la gara con l'Atalanta a poche ore di distanza dalla scomparsa del nostro Graziano Fiorita, sia terribilmente irrispettosa del grave lutto che ha colpito la famiglia del ragazzo, la società ed i tifosi del Lecce. In altri casi, altrettanto dolorosi, sono state prese decisioni più ragionevoli. Emerge una gerarchia della morte in base al blasone della società colpita, o peggio ancora, in considerazione del ruolo rivestito da chi viene a mancare". Il dolore della squadra per la scomparsa di Fiorita Così, in un comunicato, la società salentina commenta la disposizione della Lega di far disputare stasera la sfida con l'Atalanta, inizialmente in programma venerdì e rinviata per la scomparsa del fisioterapista del club giallorosso: "Il gruppo squadra, per chi conosce il calcio, rappresenta una bolla fuori dai riflettori dove le figure meno appariscenti possono essere trainanti esempi virtuosi - si legge ancora -.

