Un Posto al Sole anticipazioni 28 aprile | Niko e Manuela tornano insieme da Torino

Niko riporta Manuela a Napoli, tra lo stupore di amici e parenti. Ecco cosa succederà nell'episodio di domani, lunedì 28 aprile, di Un Posto al Sole. Domani alle 20.50 su Rai 3 torna Un Posto al Sole, la soap italiana all'ombra del Vesuvio. L'avventura torinese è già finita per Manuela, che tornerà a Palazzo Palladini insieme a Niko. Ecco dunque cosa vedremo nella puntata di domani, lunedì 28 aprile. Nell'ultimo episodio Nell'episodio di venerdì 25 aprile abbiamo visto Roberto Ferri e Gennaro Gagliotti ormai soci a tutti gli effetti nei Cantieri. Come primo atto insieme, la nuova coppia di soci non ha avuto pietà di Michele Saviani. Se il giornalista pensava infatti di poter tornare al suo lavoro, magari distraendosi dal pensiero delle proprie condizioni di . Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 28 aprile: Niko e Manuela tornano insieme da Torino Leggi su Movieplayer.it È nata una nuova coppia a Palazzo Palladini:riportaa Napoli, tra lo stupore di amici e parenti. Ecco cosa succederà nell'episodio di domani, lunedì 28, di Unal. Domani alle 20.50 su Rai 3 torna Unal, la soap italiana all'ombra del Vesuvio. L'avventura torinese è già finita per, che tornerà a Palazzo Palladini. Ecco dunque cosa vedremo nella puntata di domani, lunedì 28. Nell'ultimo episodio Nell'episodio di venerdì 25abbiamo visto Roberto Ferri e Gennaro Gagliotti ormai soci a tutti gli effetti nei Cantieri. Come primo atto, la nuova coppia di soci non ha avuto pietà di Michele Saviani. Se il giornalista pensava infatti di poter tornare al suo lavoro, magari distraendosi dal pensiero delle proprie condizioni di .

Altre fonti ne stanno dando notizia

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 24 al 28 marzo: Valeria contro Manuela e i tormenti di Vinicio - Sorprese a non finire nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, in onda dal 24 al 28 marzo, di cui vi presentiamo qui le principali trame. I medici stanno riflettendo sulla possibilità di sottoporre Michele a un nuovo intervento che potrebbe risolvere i suoi problemi. Vinicio è in... 🔗napolitoday.it

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 24 al 28 febbraio 2025: Guido scopre che nella vita di Mariella è entrato un altro uomo - A Un Posto al Sole, Guido torna a Napoli e scopre che nella vita di Mariella e di Lollo è ormai entrato un altro uomo. Come reagirà colui che ha di fatto rinunciato alla propria famiglia? Maggiori info su quello che accadrà a Un Posto al Sole nelle anticipazioni che seguono. La soap è in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai3 e in streaming in diretta e in replica on demand su RaiPlay. Un Posto al Sole: anticipazioni da lunedì 24 a venerdì 28 febbraio 2025 Lunedì 24 febbraio 2025: Vinicio affronta il fratello Dopo essere stato informato da Alice che Michele sta conducendo ... 🔗davidemaggio.it

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 24 al 28 marzo 2025: Micaela vuole sedurre nuovamente Samuel - © US RaiMicaela in azione. Negli episodi di Un Posto al Sole, la Cirillo è decisa a fare di tutto per tentare di sedurre nuovamente Samuel. Per questo, la ragazza non esita ad usare alcune strategie per sabotare il primo appuntamento tra lo chef e una donna conosciuta su un’app di incontri. Maggiori info, su quello che accadrà nelle prossime puntate, nelle anticipazioni che seguono. Un Posto al Sole è in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai3 e in streaming in diretta e in replica on demand su RaiPlay. 🔗davidemaggio.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Un Posto al Sole, anticipazioni 28 aprile: Niko e Manuela tornano insieme da Torino; Un posto al sole, le trame dal 28 aprile al 2 maggio 2025; Un Posto al Sole, anticipazioni dal 28 aprile al 2 maggio: ecco l'intelligenza artificiale e il ritorno di Manuela e Niko; Un Posto al Sole: l'amore tra Claudia e Guido è al capolinea (e lui rivuole Mariella). 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Un Posto al Sole Anticipazioni 28 aprile 2025: Guido e Claudia in crisi? C'è il sospetto! - Vediamo le anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole in onda il 28 aprile 2025 su Rai3. Le trame dell'episodio della Soap ci rivelano che tra Guido e Claudia le cose si complicheranno. Aria di c ... 🔗msn.com

Un Posto al Sole, le anticipazioni di lunedì 28 aprile: Michele rifiuta la fisioterapia - Una nuova settimana di ricca di emozioni per gli appassionati di Un Posto al Sole, la soap opera televisiva ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini. 🔗msn.com

Un Posto al Sole, anticipazioni 28 aprile: Niko e Manuela tornano insieme da Torino - Domani alle 20.50 su Rai 3 torna Un Posto al Sole, la soap italiana all'ombra del Vesuvio. L'avventura torinese è già finita per Manuela, che tornerà a Palazzo Palladini insieme a Niko. Ecco dunque co ... 🔗msn.com